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كيف تتخلص من تاريخك في جوجل كروم نهائيًا؟

حذف السجل
حذف السجل من جوجل كروم
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يعد سجل متصفح الويب الخاص بك بمثابة نظرة خاطفة على عالمك الداخلي ودوافعك وسلوكياتك.
وبالطبع لا ترغب في أن تصرح مذكرات جوجل الرقمية الخاصة بك بمحتوياتها لأي شخص يلقي نظرة خاطفة على أسرارك في اللحظة الخطأ.اضافة اعلان


إدارة سجل تفاعلاتك على المتصفح

ويمكنك إدارة هذا السجل الحساس بغض النظر عن المتصفح الذي تستخدمه، من Chrome إلى Firefox إلى Safari من Apple.
ولكن الخطوات كلها مختلفة قليلاً، وتذكر أنه إذا كان لديك أجهزة متعددة، وأكثر من متصفح واحد على كل جهاز، فقد تضطر إلى تكرار بعض هذه العمليات في كل جهاز لكل متصفح.


المتصفح الأشهر جوجل كروم

ونبدأ بحذف سجلك الخاص مع متصفح  Chrome، محرك البحث القوي واسع الانتشار، حيث تقوم منتجات الشركة، مثل متصفح Chrome ، بتسجيل عمليات البحث السابقة عن طريق مزامنتها بين أجهزتك المختلفة (الكمبيوتر المحمول، والهاتف الذكي اللوحي).
ومع ذلك، بمجرد حذف السجل الخاص بك في جهاز واحد، سيتم إزالته من جميع الأجهزة. ستؤدي هذه الخطوات إلى إزالة عمليات البحث باستخدام محركات البحث الأخرى أيضًا.

خطوات حذف السجل في جوجل:

1ـ انقر أو اضغط على أيقونة القائمة التي تحتوي على ثلاث نقاط في الجانب العلوي الأيمن من نافذة المتصفح.
2ـ انقر أو اضغط على المحفوظات > المحفوظات (CTRL+H).
3ـ على الجانب الأيسر، قم بالتمرير إلى مسح بيانات التصفح، سيظهر مربع يسألك عن مقدار السجل الذي تريد حذفه.
4، إذا كنت تريد مسح سجلك بالكامل، فانقر أيضًا على المربعات الخاصة بملفات تعريف الارتباط وبيانات الموقع الأخرى والصور والملفات المخزنة مؤقتًا.
5ـ ثم انقر فوق مسح البيانات . سيؤدي ذلك إلى مسح عمليات البحث السابقة.


منع البحث التلقائي

قد ترغب أيضًا في منع Chrome من إكمال عمليات البحث تلقائيًا في المستقبل.
في الإعدادات (يمكن العثور عليها أيضًا من خلال النقر على النقاط الثلاث في الجزء العلوي الأيمن من المتصفح) انقر على المزامنة وخدمات Google ، ثم مرر إلى خدمات Google الأخرى .
ضمن خدمات Google الأخرى، ابحث عن عمليات بحث الإكمال التلقائي وعناوين URL وقم بإيقاف تشغيل هذا المفتاح (إلى اليسار).
إذا كنت تريد مسح سجل هاتفك المحمول، فانقر على النقاط الثلاث، ثم على "السجل"، وانقر فوق "مسح بيانات التصفح" ، ثم انقر فوق "مسح البيانات" .

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