كيفية تبخير وتجفيف التمور بعد عملية الحصاد؟

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كشف المهندس حاجي الحاجي عن طريقة تبخير وتجفيف التمور كواحدة من عمليات ما بعد الحصاد لثمار النخيل.





طريقتان للتجفيف:

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محاصيل زراعية:

طريقة خاطئة:

الإرشاد الزراعي

وأوضح في مقطع فيديو أن ذلك يتم عبر طريقتين الأولى "شمسي" والثانية عبر غرف خاصة بمواد كيميائية ومسموح بها.وأضاف: "أحيانا يتم معالجة زيادة الرطوبة إما بالتجفيف بالطريقة العادية أو بالطريقة الكيميائية".وتابع أن بعض الأصناف يجب تجفيفها حتى تصل نسبة الرطوبة أقل من 20 %.في وقت سابق، نصح الإرشاد الزراعي، المزارعين، باستخدام آلات الرش المناسبة لكل محصول، وذلك عند مكافحة الآفات.وقال الخبير الزراعي مصنت الشراري، إنه إذا كان هناك محاصيل زراعية كبيرة فيجب استخدام آلات رش كبيرة.وأضاف: "ليس من المنطق استخدام مرشة الظهر على مساحة كبيرة، لأنه في هذه الحالة سيكون هناك إهدار للوقت".وتابع: "في هذه الحالة يجب استخدام الآلة الكبيرة التي تعمل بالماتور وذلك لتغطية أكبر مساحة ممكنة".في وقت سابقن نصح الإرشاد الزراعي بتجنب تبريد الأدوية البيطرية عن طريق وضعها في ماء الشرب وذلك للأغنام والماعز.وأوضح أن هذه ممارسة خاطئة تؤثر سلبًا على فاعلية وتأثير هذه الأدوية.وأضاف أن تبريد الدواء بهذه الطريقة قد يؤدي إلى تخفيف تركيزه والتأثير على قدرته.وأيضا، نصح الإرشاد الزراعي، المربين، بالطريقة الصحيحة لتخزين الأعلاف وذلك حتى لا تتسبب الطريقة الخاطئة في الكثير من المشاكل.وأوضح أنه من الممارسات الخاطئة تخزين الأعلاف بالقرب من حظائر التربية، حيث قد يتسبب ذلك في تلوث الأعلاف بالأمراض والبكتريا.وأضاف أن العدوى قد تنتقل من الأغنام والماعز إلى الإنسان وبالتالي قد تصبح مصدرا للإصابة للحيوانات الأخرى.