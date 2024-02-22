الخميس، 12 شعبان 1445 ، 22 فبراير 2024

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كم عدد أيام إجازة يوم التأسيس للعاملين بالقطاع الخاص؟

سوق العمل السعودي
إجازة يوم واحد للعاملين بالقطاع الخاص في يوم التأسيس
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أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أن اليوم الخميس، سيكون عطلة رسمية لكافة القطاعات: العام والخاص وغير الربحي، وذلك بمناسبة يوم التأسيس.اضافة اعلان
ويأتي ذلك بموجب الأمر الملكي الذي أصدره خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود في 2022 باعتبار يوم 22 فبراير من كل عام يومًا لذكرى تأسيس الدولة السعودية، باسم يوم التأسيس.

إجازة يوم التأسيس للقطاع الخاص 

وبذلك ستكون الإجازة للعاملين بالقطاع الخاص، يومًا واحدًا فقط (اليوم الخميس). وفي حال تطلبت الحاجة لعمل الموظف خلال يوم الإجازة فيكون من حقه الحصول على أجر إضافي. 
وأوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أنه في حال تداخل أيام إجازات الأعياد والمناسبات مع الراحة الأسبوعية يعوض العامل عنها بما يعادلها قبل أيام تلك الإجازات أو بعدها، وبالنسبة للإجازة السنوية تمدد الإجازة السنوية بقدر أيام هذه الإجازات الإجازة المرضية.
ويحق للموظف الحصول على الراتب كاملاً عن كل يوم إجازة بغض النظر عن الأجر الذي يحصل عليه في أيام الإجازة المرضية، لليوم الوطني، أو يوم التأسيس، أما في إجازة العيدين (الأضحى والفطر) فلا يتم تعويض الموظف كيوم عطلة.

غرامة عدم منح إجازة يوم التأسيس

وتنص المادة 112 من نظام العمل بالمملكة على أنه لكل عامل الحق في إجازة بأجر كامل في الأعياد والمناسبات التي تحددها اللائحة. 
وينص نظام العمل عند عدم منح الموظف إجازة (يوم التأسيس) على فرض غرامة بقيمة 5000 ريال على كل موظف في المنشأة، وفقًا لحساب "نظام العمل السعودي" في موقع "تويتر". 
ويعتبر العمل في يوم التأسيس عملاً إضافيًا، مع احتساب كل ساعة عمل إضافي (ساعة من الراتب الفعلي بالإضافة إلى 50 في المئة من الراتب الأساسي). 

ما الاجازات الرسمية للعامل؟

- إجازة عيد الفطر لمدة 4 أيام: تبدأ من اليوم التالي لليوم 29 من شهر رمضان، حسب تقويم أم القرى.
- إجازة عيد الأضحى لمدة 4 أيام: تبدأ من يوم الوقوف بعرفة.
- إجازة اليوم الوطني للمملكة لمدة يوم واحد، في أول يوم من برج الميزان حسب تقويم أم القرى، ويُعوض عنها بيوم قبله أو بعده إذا وافقت يوم إجازة، أما إذا وقع ضمن إجازة العيدين فلا يُعوض عنه.
- إجازة يوم التأسيس 22 من فبراير من كل عام.

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