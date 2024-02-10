السبت، 29 رجب 1445 ، 10 فبراير 2024

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كم سجلت طريف والقريات اليوم في درجات الحرارة؟.. الأرصاد توضح

السعودية - درجة الحرارة - الشتاء - الثلوج -- محافظة طريف
أرشيفية
أ أ
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سجلت "طريف" اليوم السبت، أقل درجات الحرارة المسجّلة على المملكة، فيما أوضح المركز الوطني للأرصاد أنها سجّلت 5 مئوية تليها القريات 6 مئوية، موضحة أن تبوك والدمام سجّلتا 8 درجات فقط.اضافة اعلان

الدفاع المدني يحذر:


وقبل ساعات دعا الدفاع المدني إلى توخي الحيطة واتباع الإرشادات إثر الحالة المناخية التي تشهدها أجزاء من منطقة مكة المكرمة.
إنذار أحمر على مكة وعدة مناطق:
كما دعا أيضا إلى توخي الحيطة واتباع الإرشادات إثر الحالة المناخية التي تشهدها أجزاء من منطقة الباحة.
أيضا وجه تحذيرا أحمر على عسير بضرورة توخي الحيطة واتباع الإرشادات إثر الحالة المناخية التي تشهدها أجزاء من المنطقة.
وشدد الدفاع المدني على ضرورة الابتعاد عن تجمعات المياه وبطون الأودية والسدود، أثناء هطول الأمطار.

أمطار على مكة والمدينة:

وقبل ساعات توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد.
وتشمل الحالة  أجزاءً من مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة، في حين ما تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية على أجزاء من مناطق نجران والأجزاء الجنوبية من منطقتي الرياض والشرقية.
 كذلك على أجزاء من مناطق المدينة المنورة، حائل، الجوف، كما يتوقع تكوّن الضباب على المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية من المملكة.

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