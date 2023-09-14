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كم رسوم تجديد الاستمارة ومقدار الغرامة المالية لكل سنة تطويف.. المرور يوضح

مرور المدينة الموة
المرور
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حددت الإدارة العامة للمرور، قيمة رسوم تجديد الاستمارة ومقدار الغرامة المالية لكل سنة تطويف.

رسوم تجديد الاستمارة والتطويفاضافة اعلان


جاء ذلك في رد من المرور، على سؤال مغرد عبر منصة إكس "تويتر سابقا"، قال فيه: "كم رسوم تجديد الاستمارة وكم الغرامة المالية لكل سنة تطويف؟".
وأجاب المرور بقوله: "مرحباً بك، رسومها 300 ريال لمدة ثلاث سنوات.تفرض غرامة تأخير بمبلغ (١٠٠) ريال عن كل سنة أو جزء منها بعد انقضاء مدة (٦٠) يومًا من تاريخ انتهاء الرخصة".

وفي وقت سابق، أعاد الأمن العام التذكير بطريقة وخطوات الاعتراض إلكترونيًّا على المخالفات المرورية التي يتم رصدها من قبل رجال المرور أو الرصد الآلي عبر منصة أبشر.

الاعتراض على المخالفات المرورية


وقال الأمن العام في إنفوجراف صادر عنه على حسابه بمنصة “إكس” إن خطوات الاعتراض على المخالفات المرورية تتم بكل سهولة عبر منصة أبشر وتتمثل في:

1- تسجيل الدخول لمنصة أبشر.
2- اختر خدمات من تبويب خدماتي.
3- المرور.
4- الاعتراض على المخالفات المرورية.


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