كل ما تريد معرفته.. أبرز الأسئلة والأجوبة عن نظام القسط الميسر من سكني

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كشف برنامج سكني عن تفاصيل برنامج القسط الميسر، والذي يهدف إلى رفع نسبة تملك الأسر السعودية، حيث يتم تقديم خصم إضافي لأسعار الوحدات تحت الإنشاء وفق شروط محددة وبقسط تمويل ميسر.
ما هو القسط الميسر؟ يهدف منتج القسط الميسر إلى تقديم دعم إضافي لمستحقي الدعم السكني عبر تخفيض قيمة الوحدة السكنية إلى 100 ألف ريال بحد أقصى، على ألا يتجاوز صافي دخل المستفيد 7000 ريال.
ما هي آلية الاستفادة من القسط الميسر؟ يمكن الاستفادة من القسط الميسر على عدد من مشاريع البيع على الخارطة، من خلال التوجه مباشرة إلى مركز سكني الشامل، ويمكن الاطلاع على المشاريع المتاحة للقسط الميسر عبر صفحة المنتج في منصة سكني.
لمن يقدم هذا الدعم؟لمستفيدي برنامج الدعم السكني الذين لا يقل راتبهم الشهري عن 3,000 ريال سعودي و لا يتجاوز صافي 7,000 ريال سعودي
ما هي مميزاته؟-الدعم يطبق لوحدات مشاريع تحت الإنشاء فقط
قسط شهري ميسر يبدأ من 850 ريالاً سعوديًا
-الاستفادة من برنامج الضمانات
كيف يمكنك الاستفادة من منتج القسط الميسر؟يمكن زيارة مركز سكني الشامل للاطلاع على المشاريع والوحدات وبدء رحلة التملك.
المستندات المطلوبة:- تعريف بالراتب
-كشف للحساب البنكي لآخر ثلاث أشهر
المشاريع المدرجة ضمن القسط الميسر:- اسم المشروع: الدمام- تمكين- نعمى
المنطقة: الشرقية
مركز البيع: مركز سكني الشامل بالخبر
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- اسم المشروع: الدمام - بيوت تلال - تلال العقارية
المنطقة: الشرقية
مركز البيع: مركز سكني الشامل بالخبر
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- اسم المشروع: الدمام - تمكين - نعمى 2
المنطقة: الشرقية
مركز البيع: مركز سكني الشامل بالخبر
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- اسم المشروع: الدمام - شركة سمو العقارية - الأعالي
المنطقة: الشرقية
مركز البيع: مركز سكني الشامل بالخبر
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- اسم المشروع: الدمام - شركة مايا للاستثمار والتطوير العقاري - ريفان
المنطقة: الشرقية
مركز البيع: مركز سكني الشامل بالخبر
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- اسم المشروع: المدينة المنورة - دار للتطوير العقاري - دار طيبة
المنطقة: المدينة المنورة
مركز البيع: مركز سكني الشامل بالمدينة المنورة
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- اسم المشروع: المدينة المنورة - منازل العصرية - درة المدينة 1
المنطقة: المدينة المنورة
مركز البيع: مركز سكني الشامل بالمدينة المنورة
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- اسم المشروع: المدينة المنورة - منازل العصرية - درة المدينة 2
المنطقة: المدينة المنورة
مركز البيع: مركز سكني الشامل بالمدينة المنورة
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- اسم المشروع: تبوك - منازل العصرية - درة تبوك
المنطقة: تبوك
مركز البيع: مركز مبيعات المطور
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- اسم المشروع: جدة - أبياتنا التطويرية - أبياتنا هيلز
المنطقة: مكة المكرمة
مركز البيع: مركز سكني الشامل بمحافظة جدة
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- اسم المشروع: جدة - جدارة العقارية - أعالي جدة
المنطقة: مكة المكرمة
مركز البيع: مركز سكني الشامل بمحافظة جدة
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- اسم المشروع: جدة - شركة الديار العربية للتطوير العقاري - بوفارديا فيو
المنطقة: مكة المكرمة
مركز البيع: مركز سكني الشامل بمحافظة جدة