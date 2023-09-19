كل ما تريد معرفته.. أبرز الأسئلة والأجوبة عن نظام القسط الميسر من سكني

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كشف برنامج سكني عن تفاصيل برنامج القسط الميسر، والذي يهدف إلى رفع نسبة تملك الأسر السعودية، حيث يتم تقديم خصم إضافي لأسعار الوحدات تحت الإنشاء وفق شروط محددة وبقسط تمويل ميسر. اضافة اعلان





ما هو القسط الميسر؟



ما هي آلية الاستفادة من القسط الميسر؟



لمن يقدم هذا الدعم؟



ما هي مميزاته؟



كيف يمكنك الاستفادة من منتج القسط الميسر؟



المستندات المطلوبة:



المشاريع المدرجة ضمن القسط الميسر:



يهدف منتج القسط الميسر إلى تقديم دعم إضافي لمستحقي الدعم السكني عبر تخفيض قيمة الوحدة السكنية إلى 100 ألف ريال بحد أقصى، على ألا يتجاوز صافي دخل المستفيد 7000 ريال.يمكن الاستفادة من القسط الميسر على عدد من مشاريع البيع على الخارطة، من خلال التوجه مباشرة إلى مركز سكني الشامل، ويمكن الاطلاع على المشاريع المتاحة للقسط الميسر عبر صفحة المنتج في منصة سكني.لمستفيدي برنامج الدعم السكني الذين لا يقل راتبهم الشهري عن 3,000 ريال سعودي و لا يتجاوز صافي 7,000 ريال سعودي-الدعم يطبق لوحدات مشاريع تحت الإنشاء فقطقسط شهري ميسر يبدأ من 850 ريالاً سعوديًا-الاستفادة من برنامج الضماناتيمكن زيارة مركز سكني الشامل للاطلاع على المشاريع والوحدات وبدء رحلة التملك.- تعريف بالراتب-كشف للحساب البنكي لآخر ثلاث أشهر- اسم المشروع: الدمام- تمكين- نعمىالمنطقة: الشرقيةمركز البيع: مركز سكني الشامل بالخبر━━━━━━━━━━━━━━━━━━- اسم المشروع: الدمام - بيوت تلال - تلال العقاريةالمنطقة: الشرقيةمركز البيع: مركز سكني الشامل بالخبر━━━━━━━━━━━━━━━━━━- اسم المشروع: الدمام - تمكين - نعمى 2المنطقة: الشرقيةمركز البيع: مركز سكني الشامل بالخبر━━━━━━━━━━━━━━━━━━- اسم المشروع: الدمام - شركة سمو العقارية - الأعاليالمنطقة: الشرقيةمركز البيع: مركز سكني الشامل بالخبر━━━━━━━━━━━━━━━━━━━- اسم المشروع: الدمام - شركة مايا للاستثمار والتطوير العقاري - ريفانالمنطقة: الشرقيةمركز البيع: مركز سكني الشامل بالخبر━━━━━━━━━━━━━━━━━━- اسم المشروع: المدينة المنورة - دار للتطوير العقاري - دار طيبةالمنطقة: المدينة المنورةمركز البيع: مركز سكني الشامل بالمدينة المنورة━━━━━━━━━━━━━━━━━- اسم المشروع: المدينة المنورة - منازل العصرية - درة المدينة 1المنطقة: المدينة المنورةمركز البيع: مركز سكني الشامل بالمدينة المنورة━━━━━━━━━━━━━━━━━- اسم المشروع: المدينة المنورة - منازل العصرية - درة المدينة 2المنطقة: المدينة المنورةمركز البيع: مركز سكني الشامل بالمدينة المنورة━━━━━━━━━━━━━━━━━━━- اسم المشروع: تبوك - منازل العصرية - درة تبوكالمنطقة: تبوكمركز البيع: مركز مبيعات المطور━━━━━━━━━━━━━━━━━━- اسم المشروع: جدة - أبياتنا التطويرية - أبياتنا هيلزالمنطقة: مكة المكرمةمركز البيع: مركز سكني الشامل بمحافظة جدة━━━━━━━━━━━━━━━━━━━- اسم المشروع: جدة - جدارة العقارية - أعالي جدةالمنطقة: مكة المكرمةمركز البيع: مركز سكني الشامل بمحافظة جدة━━━━━━━━━━━━━━━━━- اسم المشروع: جدة - شركة الديار العربية للتطوير العقاري - بوفارديا فيوالمنطقة: مكة المكرمةمركز البيع: مركز سكني الشامل بمحافظة جدة