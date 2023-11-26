الأحد، 12 جمادى الأولى 1445 ، 26 نوفمبر 2023

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كلية الملك فهد الأمنية تستقبل الطلبة المتلحقين بدورة تأهيل الضباط الجامعيين

كلية الملك فهد الامنية
كلية الملك فهد الأمنية
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استقبلت كلية الملك فهد الأمنية، الطلبة المستجدين الملتحقين بدورة تأهيل الضباط الجامعيين الـ53 بعد إعلان قبولهم النهائي.اضافة اعلان

جاهزية الكتائب والميادين والقاعات الدراسية

 وكانت الكلية قد أنهت استعداداتها لاستقبال الطلبة المستجدين، وإعداد البرامج والأنشطة لتهيئتهم والتأكد من جاهزية الكتائب والميادين والقاعات الدراسية، والأجنحة والمعامل، والخدمات المساندة.

إعلان نتائج المرشحين للقبول النهائي

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، عن نتائج المرشحين للقبول النهائي للمتقدمين للالتحاق بدورة الضباط الجامعيين الـ (53) بكلية الملك فهد الأمنية للعام الدراسي 1445.
وأوضحت أنه يمكن معرفة نتائج القبول ومواعيد تسليم الوثائق والالتحاق بالدورة عبر الموقع الإلكتروني على منصة (أبشر- توظيف) بوزارة الداخلية (https://jobs.sa).

شروط التقديم في كلية الملك فهد الأمنية؟

من قِبل “كلية الملك فهد الأمنية” تم وضع بعض الضوابط والشروط التي يجب الامتثال لها من قِبل المُتقدمين، ويجدر الإشارة إلى أن تِلك الشروط تتمثل في:


شروط التقديم الـ 6

1ـ ان يكون المُتقدم سعودي الجنسية، ويُشترط الإقامة الكاملة على أراضي المملكة.
2ـ حال كان المُتقدم متزوج من سيدة أجنبية فلن يُقبل طلبه الخاص بالالتحاق بالكلية.
3ـ حُسن السير والسلوك ضِمن أهم الشروط الواجب توافرها بالمُتقدم.
4ـ تناسب الطول مع الوزن للمُتقدم يُعد شرطاً هاماً أيضاً.
5ـ ألا يكون المُتقدم قد تعرض للفصل من أي من المعاهد أو الكُليات العسكرية.
6ـ ألا يكون محكوماً على المُتقدم بأي من الجرائم.

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