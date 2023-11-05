كفيلة تكشف لعاملة عن مفاجأة غير متوقعة (فيديو)

كفيلة وعاملة:

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اهتمام المملكة بالعاملة المنزلية:

وثق مقطع فيديو موقفا إنسانيا لكفيلة تجاه عاملتها التي مكثت معها لمدة استمرت 7 سنوات.وفي تفاصيل الواقعة التي تم تداولها، فقد أظهر مقطع الفيديو الذي انتشر على منصة "إكس"، ردة فعل عاملة منزلية بعدما فاجأتها كفيلتها بتذكرة سفر للذهاب إلى بلدها لرؤية أبنائها بعد غيابها عنهم 7 سنوات.ويظهر الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي العاملة وهي تقرأ تذكرة حجز الطيران، وبكت بشدة عقب علمها.وظهرت العاملة في مقطع الفيديو، جالسة على الأرض وتواصل البكاء فيما احتضنها أطفال المرأة صاحبة المنزل.من جانبها أوضحت المرأة أن العاملة تغيبت 7 سنوات عن أبنائها، وفضلت عدم السفر لجمع قيمة التذاكر لبناء منزل لأسرتها.أيضا ذكرت الكفيلة أنها قررت حجز تذكرة السفر للعاملة على نفقتها الخاصة لتجمعها مع أبنائها مجددا بعد طول غياب.وفي ظل اهتمام المملكة بحماية العمالة المنزلية، تم إصدار العديد من النصوص التي تحمي حقوق عامل الخدمة المنزلية في نظام العمل التي تتضمن ما يلي:-يحصل عامل الخدمة المنزلية على رعاية طبية وصحية وفقًا للأنظمة والتعليمات المعتمدة في المملكة .- يحق لعامل الخدمة المنزلية الحصول على فترات راحة خلال يوم العمل، وذلك بمدة لا تقل عن 9 ساعات في اليوم الواحد.- يحصل عامل الخدمة المنزلية على يوم للراحة الأسبوعية بالاتفاق مع صاحب العمل.- يحصل عامل الخدمة المنزلية على إجازة مرضية مدفوعة الأجر لمدة 30 يوم في العام الواحد على أن يتم تقديم وثيقة طبية لإثبات حالته الصحية، وحاجته إلى الحصول على إجازة.- لا يحق لصاحب العمل الخصم من راتب عامل الخدمة المنزلية إلا في حالات خاصة على ألا تتجاوز قيمة الخصم نصف راتب العامل مثل سداد سلفة حصل عليها من صاحب العمل، تكاليف التلف الذي سببه عن طريق العمد أو الإهمال، تنفيذ حكم قضائي صادر ضده على أن يكون القرار بخصم لا يزيد على نصف الراتب.- يحصل عامل الخدمة المنزلية على إجازة مدفوعة الأجر لمدة 30 يوم بعد مرور سنتين في الخدمة لدى صاحب العمل.- يحصل العامل على مكافأة نهاية الخدمة بعد الاستمرار في الخدمة لأربع سنوات متصلة.- يستحق عامل الخدمة المنزلية إجازة مرضية عند الحاجة، وإجازة سنوية مدفوعة بعد مضي عامين في العمل.