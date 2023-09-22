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صحيفة تواصل الالكترونية

"كفاءة الإنفاق" تفوز بالجائرة العالمية الرابعة للمملكة في هذا المجال

هيئة كفاءة
الفريق الفائز
أ أ
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أعلن معهد تشارترد للمشتريات وسلاسل التوريد، في حقل أقيم بلندن، فوز هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية بالمركز الأول لجائزة منظمة "CIPS" العالمية في فئة "البرنامج الأفضل لتحوّل المشتريات".اضافة اعلان
ويعد معهد تشارترد من أكبر الهيئات المهنية غير الربحية في العالم والمعنية بتميز المشتريات وسلاسل التوريد، وتضم أكثر من 200 ألف عضو محترف في مجال المشتريات والتموين من 160 دولة.


توحيد معايير ومواصفات المنتجات

 وأكد الرئيس التنفيذي للهيئة عبدالرزاق بن صبحي العوجان في تصريح بهذه المناسبة أن حصول المملكة ممثلةً بالهيئة على هذه الجائزة يأتي بدعم وتمكين القيادة الرشيدة.
إضافة إلى توحيد معايير ومواصفات المنتجات، حيث استفادت أكثر من 500 جهة حكومية من الشراء الموحد عبر الاتفاقيات الإطارية، وهو ما كان له أثر واضح في اختصار الإجراءات وتنظيم الأعمال ".
وأكد العوجان أن الهيئة ماضية بالعمل يداً بيد مع شركائها من الجهات الحكومية في تطبيق أفضل المعايير التي تضمن تميّز المشتريات الحكومية.


مشاركة أطراف المصلحة

وذلك عبر تنفيذ حلول مبتكرة، ومنح الأولوية لمشاركة أطراف المصلحة، والاستثمار في جودة البيانات، وتعزيز الخبرات ودمج التقنيات، وضمان الاستدامة عن طريق المتابعة والتقييم.
 وجرى ترشيح الهيئة لجائزة منظمة "CIPS" العالمية للمشتريات وسلاسل التوريد عن فئة "البرنامج الأفضل لتحوّل عمليات المشتريات"عقب تقدم الهيئة بملفها "إنفاق ذو رؤية- تحقيق رؤية السعودية عبر الإدارة الذكية للإنفاق".
وتطرّق الملف إلى الأسلوب الذي انتهجته الهيئة بالشراكة مع وزارة المالية والمركز الوطني لنظم الموارد الحكومية للتغلب على التحديات المتعلقة بحوكمة عمليات المشتريات الحكومية.


الاتفاقيات الإطارية للشراء الموحد

وتوحيد معايير ومواصفات المنتجات في الاتفاقيات الإطارية للشراء الموحد، وتحسين كفاءة الإنفاق للجهات التي تطبق نظام المنافسات والمشتريات الحكومية.
والتي يتم مراجعتها من قبل هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية والتي تتجاوز قيمتها 25 مليون ريال، أو الشراء الموحد للجهات الحكومية عبر الاتفاقيات الإطارية.


الفوز الرابع للمملكة بجوائز المنظمة

 يذكر أن هذا الفوز هو الرابع للمملكة في جوائز منظمة "CIPS" العالمية، حيث استهلت وزارة المالية الفوز بجائزة "CIPS" عن فئة أفضل برنامج تحول للمشتريات لعام 2019.
فيما حققت وزارة النقل المركز الثاني في عام 2022م عن فئة أفضل برنامج عام للمشتريات، لتحقق هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية الفوز بجائزتين بالمركز الأول لنسخة الشرق الأوسط في عام 2023م.
وتمثلت الجائزة الأولى في أفضل مشروع عمل جماعي تعاوني بالشراكة مع جهات حكومية.
فيما شملت الجائزة الثانية التنوع المتميز وممارسات الشمول في فرق المشتريات، ليأتي تتويج هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية اليوم بالمركز الأول على مستوى العالم لأفضل برنامج لتحوّل.

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