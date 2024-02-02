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"كاوست" تتعاون مع "وكالة ناسا" في تجربة مهمة .. التفاصيل

كاوست
جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية
أ أ
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يعمل فريق بحثي دولي، بقيادة علماء من جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية (كاوست)، على تطبيق تقنية تحليل الحمض النووي المستخدمة في محطة الفضاء الدولية، في المناخ القاسي للمملكة لأول مرة.اضافة اعلان

تطبيق تقنية تحليل الحمض النووي في مناخ الممكلة

ويجري خلال عملية جمع العينات القياسية، أخذ الحمض النووي إلى المختبر لتحليله، وخلال فترة النقل يتدهور بعض الحمض النووي، ما يعطينا نتائج غير دقيقة عن الميكروبيوم.
ونتيجة للتعاون مع مختبر الدفع النفاث التابع لناسا من خلال أستاذ علوم الأحياء في كاوست البروفيسور ألكسندر روسادو، قل هذا التدهور، وأُتيح استخراج العينات وتركيزها وتسلسلها في موقع أخذ العينات نفسه.

جدوى تحليل عينات الحمض النووي في البيئات القاسية

وتهدف هذه الدراسة إلى اختبار جدوى تحليل عينات الحمض النووي المستخرجة من البيئات القاسية مباشرة وفي الموقع.
وتشير النتائج الأولية إلى أن المعلومات الجديدة والقيمة التي تحصل عليها العلماء من هذه الدراسة ستفيد جهود الحفاظ على الشعاب المرجانية وأشجار المانجروف، وإعادة إحيائها في المملكة.

كيفية تحور الميكروبات في البيئات المضادة للجاذبية

وسبق نشر هذه التقنية في محطة الفضاء الدولية لدراسة كيفية تحور الميكروبات في البيئات المضادة للجاذبية والأشعة فوق البنفسجية العالية، للتنبؤ بكيفية تغير ميكروبيوم الأمعاء والجوانب الفسيولوجية الأخرى لجسم الإنسان مع رحلات الفضاء.
ويتوقع أن تسهم هذه التقنية في الكشف عن التغيرات في الميكروبيوم على الأرض نتيجة تغير المناخ.

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