"قوى": 3 حالات يسقط فيها اسم الموظف من المنشأة

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كشفت منصة "قوى"، أن هناك 3 حالات يسقط فيها اسم الموظف من المنشأة.





3 حالات يسقط فيها إسم الموظف من المنشأة اضافة اعلان



استفسار عن هروب عامل بعد وصوله بشهر



تقديم بلاغ هروب عامل



شروط تقديم بلاغ هروب عامل



الفرق بين بلاغ الهروب والتغيب عن العمل



طريقة تقديم بلاغ هروب أو تغيب عن العمل



1-الموظف المنقطع عن العمل بعد مرور 60 يوم2-الموظف الذي لديه خروج نهائي في حال غادر المملكة3- الموظف إذا انتقل إلى منشأة أخرىجاء ذلك على صفحتة المنصة الرسمية في "إكس" ردا على استفسار مواطن جاء فيه: "عندي عامل بتأشيرة جديدة وصل السعودية وما كمل شهر وهرب.وأضاف، سويت بلاغ انقطاع عن العمل قبل ٧ أشهر تقريبا وإلى الآن لازال عندي في النظام وسبب لي مشاكل في مدد وحماية الاجور.وأكدت منصة "قوى" على أنه لابد من توافر شروط محددة للإبلاغ عن هروب عامل مؤسسة، أهمها ألا يكون للموظف عقد ساري في "قوى".وأضافت المنصة أنه يشترط أيضا أن تكون رخصة العمل الخاصة بالموظف سارية لأكثر من (60) يومًا.جاء ذلك على صفحة "قوى" الرسمية في "إكس"، ردا على استفسار مواطن جاء فيه: "كيف أقدر أسوي بلاغ هروب عامل مؤسسة؟".يمكن لأي صاحب عمل أن يتقدَّم ببلاغ هروب أو تغيب عن العمل لأي عامل من العاملين لديه عبر التطبيقات الإلكترونية التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.1ـ الدخول إلى منصة أبشر الإلكترونية.2ـ تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بك.3ـ الضغط على خيار الخدمات الإلكترونية.4ـ الضغط على رقم خدمة جواز السفر، واختيار خيار إبلاغ.5ـ رفع أو تنزيل صورة جواز سفر العامل الهارب أو المتغيب.6ـ إرسال نسخة من مكان إقامته المسجل لدى صاحب العمل.7ـ إرفاق صورة عن بطاقة التشغيل.8ـ تقديم صورة عن رخصة العمل الخاصة بالعامل، ويجب أن تكون سارية المفعول.9أ تنزيل أو رفع صورة شخصية تكون حديثة للعامل.10ـ إدخال البيانات والمعلومات الخاصة بتغيب العامل، أو هروبه من العمل بشكل دقيق.11ـ الضغط على تأكيد حتى يتم إجراء العملية.