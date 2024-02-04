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"قوى": 3 حالات يسقط فيها اسم الموظف من المنشأة

منصة قوي - رخص العمل - عمال
منصة "قوى"
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كشفت منصة "قوى"، أن هناك 3 حالات يسقط فيها اسم الموظف من المنشأة.

3 حالات يسقط فيها إسم الموظف من المنشأةاضافة اعلان

1-الموظف المنقطع عن العمل بعد مرور 60 يوم
2-الموظف الذي لديه خروج نهائي في حال غادر المملكة
3- الموظف إذا انتقل إلى منشأة أخرى

استفسار عن هروب عامل بعد وصوله بشهر

جاء ذلك على صفحتة المنصة الرسمية في "إكس" ردا على استفسار مواطن جاء فيه: "عندي عامل بتأشيرة جديدة وصل السعودية وما كمل شهر وهرب.
وأضاف، سويت بلاغ انقطاع عن العمل قبل ٧ أشهر تقريبا وإلى الآن لازال عندي في النظام وسبب لي مشاكل في مدد وحماية الاجور.

تقديم بلاغ هروب عامل

وأكدت منصة "قوى" على أنه لابد من توافر شروط محددة للإبلاغ عن هروب عامل مؤسسة، أهمها ألا يكون للموظف عقد ساري في "قوى".

شروط تقديم بلاغ هروب عامل

وأضافت المنصة أنه يشترط أيضا أن تكون رخصة العمل الخاصة بالموظف سارية لأكثر من (60) يومًا.
جاء ذلك على صفحة "قوى" الرسمية في "إكس"، ردا على استفسار مواطن جاء فيه: "كيف أقدر أسوي بلاغ هروب عامل مؤسسة؟".

الفرق بين بلاغ الهروب والتغيب عن العمل

يمكن لأي صاحب عمل أن يتقدَّم ببلاغ هروب أو تغيب عن العمل لأي عامل من العاملين لديه عبر التطبيقات الإلكترونية التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

طريقة تقديم بلاغ هروب أو تغيب عن العمل

1ـ الدخول إلى منصة أبشر الإلكترونية.
2ـ تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بك.
3ـ الضغط على خيار الخدمات الإلكترونية.
4ـ الضغط على رقم خدمة جواز السفر، واختيار خيار إبلاغ.
5ـ رفع أو تنزيل صورة جواز سفر العامل الهارب أو المتغيب.
6ـ إرسال نسخة من مكان إقامته المسجل لدى صاحب العمل.
7ـ إرفاق صورة عن بطاقة التشغيل.
8ـ تقديم صورة عن رخصة العمل الخاصة بالعامل، ويجب أن تكون سارية المفعول.
9أ تنزيل أو رفع صورة شخصية تكون حديثة للعامل.
10ـ إدخال البيانات والمعلومات الخاصة بتغيب العامل، أو هروبه من العمل بشكل دقيق.
11ـ الضغط على تأكيد حتى يتم إجراء العملية.

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