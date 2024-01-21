"قوى": 3 حالات لإسقاط الموظف المقيم

أ أ

أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على أنه لا يسقط الموظف المقيم من سجلات المنشأة إلا في ثلاث حالات فقط.

اضافة اعلان



3 حالات إسقاط الموظف المقيم



انقطاع عامل قبل استخراج الإقامة



حالات نقل كفالة العامل



شروط نقل كفالة العامل دون موافقة الكفيل



1- نقل الخدمات2- خرج من المملكة بتأشيرة خروج نهائي3- بعد مرور 60 يوم من تقديم طلب الانقطاع عن العملجاء ذلك على صفحة منصة "قوى" الرسمية في "إكس" ردا على استفسار مواطن قال فيه: "عندي شركة وقدمت على تاشيرات عمل والعمال وصلو وفيه أحد العماله انقطع فجأة عن العمل في الشهر الثاني قبل لإصدار الإقامة.وأضاف، قمت بالإبلاغ عن العالم "انقطاع عن العمل" وإلى الآن العامل مسجل عندي بالنظام مما أثر في حماية الاجور ما العمل؟وأكدت منصة "قوى" على أنه بعد مرور 60 يومًا من تقديم طلب الانقطاع عن العمل تصبح حالة الموظف متغيب عن العمل ولا يمكن نقل خدماته.أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، الحالات التي يُسمح فيها للعامل بنقل الكفالة إلى شركة أخرى دون موافقة الكفيل.1ـ إذا كانت رخصة وإقامة العامل منتهية.2ـ لم يتم دفع أجر العامل لثلاثة أشهر متتالية.3ـ ثبوت كيدية بلاغ تغيّب بحق العامل.