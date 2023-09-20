"قوى" تؤكد: هذا هو شرط إسقاط اسم العامل من المؤسسة

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أكدت منصة "قوى" على أنه يجب خروج الموظف من المملكة بعد حصوله على تأشيرة خروج نهائي، ليتم إسقاط اسمه من المنشأة.

جاء ذلك على صفحة المنصة الرسمية في "إكس" ردًا على استفسار جاء فيه: "عندي مؤسسة وفيها عامل أصدرتُ له تأشيرة خروج نهائي لكن العامل لم يسافر. اضافة اعلان

وأضاف السائل، مع العلم أن التأشيرة لها شهران من تاريخ الصدور، وأنا أريد إسقاط العامل من المؤسسة.





إلغاء رخصة العمل





استرجاع المبلغ المدفوع



وكانت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أكدت على أنه لا يمكن إلغاء رخصة العمل، بعد سداد الرسوم من قبل المنشأة، حتى لو لم يتم تجديد إقامة العامل.كان ذلك ردًا على رسالة مواطن وردت إلى حساب العناية بالمستفيدين، قال فيها: إنه قام بدفع رسوم رخصة العمل، ولم يتم تجديد إقامة العامل لرغبته في الانتقال لمنشأة أخرى.وقال: هل يمكن الاستفادة أو استرجاع المبلغ المدفوع، مع العلم أنه لم يتم تجديد إقامة العامل من قبل المنشأة؛ نظرًا لوجود مخالفات مرورية رفض تسديدها؟



إجابات على استفسارات أخرى من "قوى"

هل يمكنني تعديل تأشيرة عمل مؤقت؟



في حال لم تستخدم التأشيرة المصدرة بعد، يمكنك إلغاءها، وتُعاد إلى رصيدك لاستخدامها مجددًا.



متى يُلزم الموظف بإصدار رخصة عمل؟

يجب على المشاة إصدار رخصة عمل الموظف الوافد، خلال أول 90 يومًا بعد دخوله المملكة.



هل يمكنني نقل تأشيرة العمل المؤقت إلى منشأتي الأخرى؟

لا يمكن ذلك.

