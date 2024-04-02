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دعت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" العموم والجهات المعنية للمشاركة في إبداء مرئياتهم وملاحظاتهم حيال مشروع "القواعد المنظمة للسجل الوطني لجهات التحكم داخل المملكة".

وذلك من خلال المنصة الإلكترونية الموحدة لاستطلاع آراء العموم والجهات الحكومية "استطلاع"، وذلك قبل نهاية يوم الثلاثاء 24 من إبريل 2024م.





قواعد جديدة لتنظيم السجل الوطني لجهات التحكم داخل المملكة

