السبت، 29 ربيع الأول 1445 ، 14 أكتوبر 2023

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صحيفة تواصل الالكترونية

قوات الطوارئ الخاصة تفتح باب التقديم على الوظائف العسكرية

قوات الطوارئ الخاصة
الكليات العسكرية
أ أ
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أعلنت قوات الطوارئ الخاصة عن فتح باب التقديم والقبول والتسجيل لعام 1445هـ لعدد من الوظائف العسكرية الشاغرة (رجال)، لحملة الثانوية العامة أو مايعادلها.اضافة اعلان

وأوضح أن ذلك يتم وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم التالية:

الرتبة:

 جندي.


المؤهل المطلوب:

 لحملة الثانوية العامة أو مايعادلها.

الشروط:


 أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ ويستثنى من شرط المنشأ من نشأ مع والده أثناء خدمته خارج المملكة.
 أن يكون حسن السيرة والسلوك غير محكوم عليه بالإدانة في جريمة مخلة بالشرف وألا يكون مطروداً من إحدى الكليات والمعاهد العسكرية.
 أن لايكون المتقدم موظفاً في أي جهة حكومية أو سبق له التعيين على وظيفة خاضعة لنظام الخدمة العسكرية أو المدنية.
 أن يكون لائقا طبياً للخدمة العسكرية.
 أن لا يقل عمره عن 18 عاماً ولا يزيد عن 40 عاماً حسب بطاقة الهوية الوطنية عند تقديم الطلب.
 أن تتوفر في المتقدم المؤهل المطلوب لشغر الوظيفة المعلن عنها (ثانوية عامة) أو مايعادلها.
 أن لا يقل طول المتقدم عن170سم ويتناسب مع الوزن.
 أن يجتاز اختبار القبول والمقابلة الشخصية وفقاً للشروط المحددة لاحقاً لدى لجنة القبول.
 أن لا يكون قد مضى على تاريخ التخرج المتقدم أكثر من (خمس سنوات) لحملة الدبلوم ما بعد الثانوية العامة.
 أن لا يكون قد مضى على تاريخ التخرج المتقدم أكثر من (خمس سنوات) لحملة شهادة الثانوية العامة.
 أن يكون المتقدم قد أجرى اختبار القدرات العامة.

تنبيهات هامة:


 في حال عدم تطابق البيانات المدخلة مع قبل المتقدم مع الشهادات والمستندات المطلوبة سيتم رفض الطلب ولن يتم النظر فيه.
 عملية التسجيل لا تعني قبول الطلب حيث يخضع الطلب لمعايير القبول والمفاضلة.
 يعتبر قرار لجنة القبول والتسجيل نهائياً ولا يحق للمتقدم الاعتراض عليه.
 جوال المتقدم هو الوسيلة المعتبرة للتواصل معه عن طريق الاتصال أو الرسائل النصية (SMS) وإبلاغه من خلالها عن مراحل القبول من عدمه.

طريقة التقديم:

أوضحت القوات أن التقديم سيبدأ بمشيئة الله يوم السبت بتاريخ 1445/03/29هـ الموافق 2023/10/14م ولمدة (5) أيام.
رابط التقديم - (اضغط هنا).

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