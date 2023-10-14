قوات الطوارئ الخاصة تفتح باب التقديم على الوظائف العسكرية

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أعلنت قوات الطوارئ الخاصة عن فتح باب التقديم والقبول والتسجيل لعام 1445هـ لعدد من الوظائف العسكرية الشاغرة (رجال)، لحملة الثانوية العامة أو مايعادلها. اضافة اعلان



وأوضح أن ذلك يتم وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم التالية:



الرتبة:





جندي.





الشروط:



تنبيهات هامة:



طريقة التقديم:

