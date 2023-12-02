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قوات الاحتلال تمنع إدخال المساعدات لغزة عبر معبر رفح

غزة
غزة
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منعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الجمعة، إدخال المساعدات الغذائية والطبية لقطاع غزة عبر معبر رفح البري.

الحرب على غزة

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وأعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان، أن الاحتلال أبلغها والمنظمات والجهات العاملة في معبر رفح البري كافة، بمنع دخول شاحنات المساعدات من الجانب المصري إلى القطاع بدءاً من الجمعة وحتى إشعار آخر، وأنه يتوجب تفريغ المعبر من الشاحنات الموجودة في الجانب الفلسطيني في أقرب وقت ممكن.
وأكدت الجمعية أن القرار الإسرائيلي يزيد من معاناة الفلسطينيين، ومن حجم التحديات التي تواجه المنظمات الإنسانية والإغاثية في تخفيف معاناة المواطنين والنازحين جراء العدوان المستمر على القطاع لليوم الـ56.
واستأنف الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، في وقت سابق من، بعد دقائق من انتهاء الهدنة الإنسانية المؤقتة التي استمرت لأسبوع واحد فقط.
وخلال فترة الهدنة، تم إدخال شاحنات من المساعدات إلى القطاع المحاصر منذ بدء العدوان في السابع من أكتوبر الماضي، إلا أن كمية المساعدات الإغاثية والطبية وشاحنات الوقود التي دخلت لم تكن كافية لسد الاحتياجات المتزايدة لأهالي غزة.

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