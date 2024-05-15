قصة وفاء طالب لمعلمه المتوفى (فيديو)

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رغم صغر سنه، قدم طالب بإحدى مدارس المملكة، درسًا في الوفاء لمعلمه المتوفى.





وفاء طالب لمعلمه المتوفى



طالب يقدم إفطارًا صدقة على روح معلمه







طالب يلقي كلمة عن معلمه المتوفي ويقدم الإفطار بنية الصدقة عنهpic.twitter.com/fJAGPJqbfP رغم صغر سنه قدّم درسا في الوفاء..طالب يلقي كلمة عن معلمه المتوفي ويقدم الإفطار بنية الصدقة عنه #الإخبارية May 14, 2024

وحسب "الإخبارية"، فقد ألقى الطالب كلمة عن معلمه المتوفى ودعا المعلمين والطلاب لتناول الإفطار بنية الصدقة عنه.وقال الطالب في كلمته: "أرجو من المعلمين والطلاب الدعاء لأستاذنا الراحل محمد سليمان رحمه الله، بأن يعفو عنه ويسكنه فسيح جناته.