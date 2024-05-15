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قصة وفاء طالب لمعلمه المتوفى (فيديو)

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طالب ينعي معلمه
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رغم صغر سنه، قدم طالب بإحدى مدارس المملكة، درسًا في الوفاء لمعلمه المتوفى.

وفاء طالب لمعلمه المتوفىاضافة اعلان

وحسب "الإخبارية"، فقد ألقى الطالب كلمة عن معلمه المتوفى ودعا المعلمين والطلاب لتناول الإفطار بنية الصدقة عنه.


طالب يقدم إفطارًا صدقة على روح معلمه

وقال الطالب في كلمته: "أرجو من المعلمين والطلاب الدعاء لأستاذنا الراحل محمد سليمان رحمه الله، بأن يعفو عنه ويسكنه فسيح جناته.

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