قصة وفاء طالب لمعلمه المتوفى (فيديو)

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رغم
صغر سنه، قدم طالب بإحدى مدارس المملكة، درسًا في الوفاء لمعلمه المتوفى.
وفاء
طالب لمعلمه المتوفىوحسب
"الإخبارية"، فقد ألقى الطالب كلمة عن معلمه المتوفى ودعا المعلمين
والطلاب لتناول الإفطار بنية الصدقة عنه.
طالب يقدم إفطارًا صدقة على روح معلمهوقال
الطالب في كلمته: "أرجو من المعلمين والطلاب الدعاء لأستاذنا الراحل محمد
سليمان رحمه الله، بأن يعفو عنه ويسكنه فسيح جناته.
رغم صغر سنه قدّم درسا في الوفاء..— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) May 14, 2024
طالب يلقي كلمة عن معلمه المتوفي ويقدم الإفطار بنية الصدقة عنه#الإخبارية pic.twitter.com/fJAGPJqbfP