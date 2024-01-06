قصة مؤثرة لإنقاذ مفقود في الصحراء.. عاد لشقيقه بعد 20 عاما قطيعة

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الحياة مليئة بالقصص والحكايات المؤثرة، خاصة فيما يتعلق بعلاقات الود وصلة الرحم ، وهو ما روته فرقة إنقاذ عن عودة علاقة بين شقيقين بعد انقطاع دام 20 عاما. اضافة اعلان





عودة العلاقة بين شقيقين بعد 20 عاما:

حالة ذوي المفقود:

غرف للبحث عن المفقودين

من المواقف المؤثرة.. أخ يبحث معنا عن أخيه المفقود رغم قطيعة الرحم التي كانت بينهم 💔



صالح النوفل - المدير التنفيذي لجمعية عون للإنقاذ#الشارع_السعودي | #قناة_السعودية pic.twitter.com/aKrDUKsCSs — الشارع السعودي (@saudiatv_1) January 4, 2024

وفي تفاصيل الواقعة التي رواها "صالح النوفل " المدير التنفيذي لجمعية عون للإنقاذ ، حيث كشف عن كيفية تعامل الجمعية مع ذوي المفقودين.وسرد النوفل عبر برنامج "الشارع السعودي"، قصة مؤثرة لمواطن فقد أخاه لمدة 4 أيام وفور العثور عليه تعانقا وتصالحا بعد قطيعة استمرت 20 عاما .وواصل في حديثه : " مرة كان في شخص مفقود ومزعل أخوه فوق الـ 20 سنة ومقاطعه ، وعندما تم فقده في الصحراء لعدة أيام ، وكان معنا شقيقه عند العثور عليه تعانقا وبكيا ورجعت أخوتهم وصارت القطيعة اللي بينهم وكأنها لم تكن".وأضاف في حديثه: الجانب الجميل في هذا العمل وقت العثور على المفقود ورسم البسمة على وجوه ذويه.ونوه النوفل أيضا في حديثه أنه عندما يخرج ولدك أو أخوك في رحلة أو حتى داخل مدينة الرياض ويتأخر ساعتين و ثلاثة تبدأ تفقد أعصابك وتدخل في أرق ودوامة خاصة إذا أٌغلق جواله ، فما بالك بأم أو أخ أو أب يخرج ولدهم في رحلة ويغيب عليهم باليومين والثلاثة .وبيّن أنه في هذه الحالات بمجرد الاتصال علينا يكون واجب علينا إغاثتهم وطمأنتهم والتعامل مع الجانب النفسي لهم ، لهذا يوجد شخص متمكن له القدرة على التعاطي مع المتصل .كما أشار النوفل إلى أنه يوجد بفضل الله لدينا غرفة عمليات مشتركة مع جمعيات التطوع والبحث الأخرى ، حتى يكون لدينا دعم أشخاص أكثر وقدرة على الوصول للمفقود بسرعة .