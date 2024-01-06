قصة مؤثرة لإنقاذ مفقود في الصحراء.. عاد لشقيقه بعد 20 عاما قطيعة

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الحياة مليئة بالقصص والحكايات المؤثرة، خاصة فيما يتعلق بعلاقات الود وصلة الرحم ، وهو ما روته فرقة إنقاذ عن عودة علاقة بين شقيقين بعد انقطاع دام 20 عاما.
عودة العلاقة بين شقيقين بعد 20 عاما:
وفي تفاصيل الواقعة التي رواها "صالح النوفل " المدير التنفيذي لجمعية عون للإنقاذ ، حيث كشف عن كيفية تعامل الجمعية مع ذوي المفقودين.
وسرد النوفل عبر برنامج "الشارع السعودي"، قصة مؤثرة لمواطن فقد أخاه لمدة 4 أيام وفور العثور عليه تعانقا وتصالحا بعد قطيعة استمرت 20 عاما .
وواصل في حديثه : " مرة كان في شخص مفقود ومزعل أخوه فوق الـ 20 سنة ومقاطعه ، وعندما تم فقده في الصحراء لعدة أيام ، وكان معنا شقيقه عند العثور عليه تعانقا وبكيا ورجعت أخوتهم وصارت القطيعة اللي بينهم وكأنها لم تكن".
وأضاف في حديثه: الجانب الجميل في هذا العمل وقت العثور على المفقود ورسم البسمة على وجوه ذويه.
حالة ذوي المفقود:
ونوه النوفل أيضا في حديثه أنه عندما يخرج ولدك أو أخوك في رحلة أو حتى داخل مدينة الرياض ويتأخر ساعتين و ثلاثة تبدأ تفقد أعصابك وتدخل في أرق ودوامة خاصة إذا أٌغلق جواله ، فما بالك بأم أو أخ أو أب يخرج ولدهم في رحلة ويغيب عليهم باليومين والثلاثة .
وبيّن أنه في هذه الحالات بمجرد الاتصال علينا يكون واجب علينا إغاثتهم وطمأنتهم والتعامل مع الجانب النفسي لهم ، لهذا يوجد شخص متمكن له القدرة على التعاطي مع المتصل .
غرف للبحث عن المفقودين
كما أشار النوفل إلى أنه يوجد بفضل الله لدينا غرفة عمليات مشتركة مع جمعيات التطوع والبحث الأخرى ، حتى يكون لدينا دعم أشخاص أكثر وقدرة على الوصول للمفقود بسرعة .
من المواقف المؤثرة.. أخ يبحث معنا عن أخيه المفقود رغم قطيعة الرحم التي كانت بينهم 💔— الشارع السعودي (@saudiatv_1) January 4, 2024
صالح النوفل - المدير التنفيذي لجمعية عون للإنقاذ#الشارع_السعودي | #قناة_السعودية pic.twitter.com/aKrDUKsCSs