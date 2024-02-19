قصة السعودي خامس أغنى طبيب في العالم

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بلغت ثروة الطبيب السعودي سليمان الحبيب، 12 مليار دولار وفقا لوكالة بلومبرغ منذ أيام، إذ ارتفعت أسهم مجموعته بنسبة 30 %، ليكون ثالث أغنى شخص في الشرق الأوسط وخامس أغنى الأطباء عالميا.





مسيرة طبيب سعودي ثالث إغنياء الشرق الأوسط



بداية رحلة سليمان الحبيب من جده في 1953



الإيمان بالفكرة وبأن لكل مرحلة طموحها



ينتقل أي تطور من أمريكا إلى المنطقة بعد 10 سنوات





امتلاك سلسلة من المستشفيات والصيدليات في الداخل والخارج



الشركة سجلت توزيعات 4.32 لكل سهم



ويملك "الحبيب" عشر مستشفيات ومراكز طبية، إلى جانب إدارة 22 منشأة طبية و22 صيدلية في جميع أنحاء المملكة والإمارات والبحرين.وزادت ثروة سليمان الحبيب بنحو 5.2 مليار ريال منذ مطلع العام، لتصل إلى نحو 45 مليار ريال مع صعود السهم 13 % بإغلاق اليوم الأحد، وذلك بعد أن سجلت المجموعة أعلى أرباح تاريخية خلال 2023 عند 2.05 مليار ريال، وبنسبة نمو 24 %.وبدأت الرحلة من جدة حيث ولد "الحبيب" عام 1953 ودرس فيها حتى الانتقال إلى الجامعة، وعلى عكس الشائع لم يكن ما يريده "سليمان" هو الطب، بل الهندسة المعمارية.ولكنه لم يجد في الهندسة مكانا فقرر الالتحاق بكلية الطلب عام 1970 ليتخرج في جامعة الملك سعود بالرياض في 1977 وقد أدرك أن مصيره ارتبط بالأطفال الذين تخصص في علاجهم.وآمن سليمان مبكرا بأن "لكل مرحلة طموحها"، سافر إلى أدنبرة للحصول على زمالة الكلية الملكية البريطانية 1984، وانقطع للعلم.ومنحت الزمالة البريطانية لـ"الحبيب" سعة الرؤية، فبمجرد عودته إلى المملطة وعمله في مستشفى الملك خالد الجامعي الذي صار كبير الأطباء فيه، لاحظ نمو سوق الرعاية الصحية.وحين سئل لاحقا عن سر الإقدام على أولى خطواته قال "أدركت أن أي تطور يحدث في أمريكا ينتقل إلى أوروبا بعد خمس سنوات وإلى باقي العالم بعد خمس سنوات أخرى، ولأن القطاع الصحي الخاص كان منتشرا في أمريكا وأوروبا اتخذت الخطوة الأولى".لكن تشخيص مرض طفل، لا علاقة له بتشخيص تراجع إيرادات مؤسسة، وهنا ظهرت مواهب "الحبيب" كرجل أعمال، بداية من رفضه الشراكة لأنه من أنصار العمل منفردا في البداية خاصة إذا كانت تؤمن بفكرتك.وأثبتت السنوات أن التوفيق حالف "سليمان" منذ افتتاح أول عيادة 1993 حتى الوصول إلى سلسلة من المستشفيات والصيدليات داخل وخارج المملكة، بما يقدر بنحو 28 مليار دولار.بالتزامن مع إنفاق سعودي على الرعاية الصحية بلغ 37 مليار دولار في 2022، ووصول تقديرات الفرص الاستثمارية في نفس المجال إلى 48 مليار ريال خلال 2024.وسجلت الشركة أعلى توزيع سنوي عند 4.32 ريال للسهم الواحد وبقيمة 1.5 مليار ريال، لتبلغ حصة سليمان الحبيب من التوزيعات 605.25 مليون ريال، إذ يمتلك حصة بالشركة تبلغ 40.03 %.