قريبًا.. إطلاق منصة تبليغ الحوادث بعد تأهيل 120 متدربًا

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قال مدير عام اللجان بالمجلس الوطني، المهندس ريان الزريفي: إن منصة "تبليغ الحوادث" جاهزة للانطلاق.





قريبًا.. إطلاق منصة تبليغ الحوادث



اختتام أعمال مؤتمر السلامة والصحة المهنية



#الإخبارية pic.twitter.com/tcO9EYNHd7 فيديو | مدير عام اللجان بالمجلس الوطني م. ريان الزريفي: منصة "تبليغ الحوادث" جاهزة للانطلاق.. ونعمل على تأهيل أكثر من 120 متدرب من القطاعي الخاص والعام لإعداد التقارير الدورية #مؤتمر_السلامة_والصحة_المهنية May 7, 2024

وأوضح خلال ورشة عمل تستعرض تأهيل التراث الصناعي، أن العمل جاري على تأهيل أكثر من 120 متدربًا من القطاعي الخاص والعام لإعداد التقارير الدورية.وأوضح انه لتوفير بيئة عمل آمنة ومنافسة، فقد تم تحديد سياسة شاملة في عمليات التبليغ والتحقيق في إصابات العمل.يأتي هذا في وقت اختتمت فيه أعمال مؤتمر السلامة والصحة المهنية الذي عقدته وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالرياض على مدى يومين، بهدف رفع التوعية بمفهوم السلامة والصحة في بيئة العمل، ونشر ثقافة الوقاية، بما يُسهم في تعزيز حماية سلامة وصحة العاملين والحفاظ على الممتلكات والبيئة، وبما ينعكسُ إيجابًا على خفض تكاليف إصابات العملِ، وتعزيز كفاءة المنشآت.