قرروا الإفطار بالبر فوقع ما لم يكن في الحسبان (فيديو)

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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو وثق مداهمة سيول عارمة لجلسة إفطار نظمها عدد من المواطنين في البر.



سيول تداهم جلسة إفطار



وأظهر المقطع، حالة من التقلبات الجوية هطول أمطار غزيرة وجريان للسيول أثناء إفطار عدد من المواطنين بعد إعدادهم العدة للإفطار في البر.وعلى الفور، سارع المواطنون لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من الأطعمة والمفروشات التي تم تنظيمها وترتيبها للإفطار مع أذان المغرب.

ذئاب مع شباب في وجبة عشاء:

وفي وقت سابق أظهر مقطع فيديو تداوله نشطاء على منصة "إكس" ، عددا من الذئاب تشارك في وجبة العشاء مع مجموعة من الشباب بالبر، وذلك بعد ظهورهم بشكل مفاجيء .ويظهر مقطع الفيديو المتداول، الذئاب وهي تقف بجوار مجموعة من الشباب، الذين كانوا يتناولون طعامهم في البر .وفي الفيديو يظهر أحد الذئاب وهو يقدم على الطعام وتناوله وسط خوف الآخرين .فيما ظهر صوت ملتقط الفيديو وهو يضحك مع أصدقائه قائلا :"اعطوه بيبسي يارجل".فيما يحاول أيضا ترويض الذئب بالحديث بعبارات ترغبه في الإقبال على الطعام المعدّ في الوجبة وذلك وسط ضحكات بين الشباب بسبب الظهور المفاجيء للذئاب.