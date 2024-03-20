الأربعاء، 10 رمضان 1445 ، 20 مارس 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

قرروا الإفطار بالبر فوقع ما لم يكن في الحسبان (فيديو)

سيول البرد
سيول البر
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو وثق مداهمة سيول عارمة لجلسة إفطار نظمها عدد من المواطنين في البر.

سيول تداهم جلسة إفطار

وأظهر المقطع، حالة من التقلبات الجوية هطول أمطار غزيرة وجريان للسيول أثناء إفطار عدد من المواطنين بعد إعدادهم العدة للإفطار في البر.
وعلى الفور، سارع المواطنون لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من الأطعمة والمفروشات التي تم تنظيمها وترتيبها للإفطار مع أذان المغرب.

اضافة اعلان

ذئاب مع شباب في وجبة عشاء:


وفي وقت سابق أظهر مقطع فيديو تداوله نشطاء على منصة "إكس" ، عددا من الذئاب تشارك في وجبة العشاء مع مجموعة من الشباب بالبر، وذلك بعد ظهورهم بشكل مفاجيء .
ويظهر مقطع الفيديو المتداول، الذئاب وهي تقف بجوار مجموعة من الشباب، الذين كانوا يتناولون طعامهم في البر .
وفي الفيديو يظهر أحد الذئاب وهو يقدم على الطعام وتناوله وسط خوف الآخرين .
فيما ظهر صوت ملتقط الفيديو وهو يضحك مع أصدقائه قائلا :"اعطوه بيبسي يارجل".
فيما يحاول أيضا ترويض الذئب بالحديث بعبارات ترغبه في الإقبال على الطعام المعدّ في الوجبة وذلك وسط ضحكات بين الشباب بسبب الظهور المفاجيء للذئاب.

اقرأ أيضا

عاجل.. "التأمينات": توضح.. تقدمتُ باستقالتي والشركة تماطل في إخراجي من التأمينات

"تعليم الرياض" يطلق المسابقة الرمضانية "يُرَتِّلهُ تَرْتِيْلًا"

"الزكاة والجمارك" تدعو المنشآت إلى تقديم إقرارات ضريبة القيمة المضافة عن فبراير 2024

طقس وسط الأسبوع.. "الحصيني" يُحذر من انخفاض الحرارة وأمطار على معظم المناطق

فعلوا هذا الأمر.. القبض على مسافرين بمطار حائل الدولي

تابعوا آخر أخبار تواصل على
whatsapp twitter nabd news
كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

غا6قفغا 4:59 م الخميس، 14 مارس 2024

أمطار الخير.. شاهد قوة الهطول على الثوير شمال الزلفي بالرياض

7878678 11:40 ص الخميس، 14 مارس 2024

أمطار غزيرة وبرديات وسيول جارية.. ماذا يحدث جنوب حائل؟

مواقيت الصلاة 2:23 ص الخميس، 14 مارس 2024

الخميس 4 رمضان.. أهالي هذه المنطقة آخر من يتناولون وجبة السحور

حالة الطقس - اخبار الطقس 1:02 ص الخميس، 14 مارس 2024

عاجل.. الأرصاد: أمطار وصواعق وسيول وبرد على 3 مناطق تستمر حتى هذا الموعد