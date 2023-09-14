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قرار من "التعليم" بشأن مهام أمين مصادر التعلم بالمدارس

وزارة التعليم السعودية
القرار يهدف إلى تعزيز جودة العملية التعليمية
أ أ
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أصدرت وزارة التعليم، تعميمًا على إدارات التعليم بمناطق ومحافظات المملكة.
وينص التعميم على إسناد مهمات أمين مصادر التعلم بالمدارس إلى معلم أو موظف إداري مؤهل ومحدد ومستمر بالمدرسة، بحسب ما تقتضيه مصلحة العمل، وذلك اعتبارًا من العام الدراسي الحالي 1445هـ.اضافة اعلان

أسباب القرار

وأوضحت الوزارة، أن القرار يأتي نظرًا للدور المحوري لمراكز مصادر التعلم، وتعزيز جودة العملية التعليمية والبرامج والأنشطة المصاحبة، ودعمًا لأمناء المصادر في تحقيق المهمات الوظيفية المنشودة، بحسب ما نص عليه الدليل التنظيمي لمدارس التعليم العام.

الاستفادة من الخبرات

وأشارت الوزارة إلى ضرورة الاستفادة من الخبرات وتقديم الدعم اللازم لأداء الأدوار والمهمات الواردة في الدليل التنظيمي، أسوة ببقية التشكيلات المدرسية مع العمل على تدريب الأمناء وتأهيلهم ومتابعتهم لممارسة المهمات المكلفين بها بكل كفاءة.

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