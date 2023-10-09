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قرار عاجل لـ الهيئة الملكية" بشأن عقود تشغيل "تاكسي مكة"

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الهيئة الملكية لمكة المكرمة
أ أ
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أعلنت الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، مُمثلة بالمركز العام للنقل بمكة والمشاعر بالتعاون مع الهيئة العامة للنقل؛ عن مشروع التشغيل لمركبات الأجرة بمدينة مكة المكرمة "تاكسي مكة".اضافة اعلان

بدء مرحلة إبداء الرغبات لذوي الخبرة

 وأوضحت الهيئة عن بدء مرحلة إبداء الرغبات لذوي الخبرة في قطاع الأجرة من الشركات والمستثمرين المحليين والدوليين.
وأكدت أن ذلك يأت هدف تعزيز معايير خدمات النقل بمركبات الأجرة من خلال رفع مستوى المنافسة والشفافية لمقدمي الخدمات، والرقي بالخدمات المقدمة لسكان وزوار مدينة مكة المكرمة وفقًا لرؤية المملكة 2030.

موقع المشروع سيتمركز بمدينة مكة

 ونوهت بأن موقع المشروع سيتمركز بمدينة مكة المكرمة، حيث تتمثل نوعية العقود في كونها عقود تشغيل لخدمات الأجرة لعدد محدود من المشغلين.

تاريخ نهاية تقديم إبداء الرغبات

ولفتت إلى أن تاريخ نهاية تقديم إبداء الرغبات سيكون في 2023/10/20م، وذلك بعد زيارة بوابة الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة وتحميل وثيقة طلب إبداء الرغبة.

 


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