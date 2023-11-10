قرار عاجل لـ"الجوازات" بشأن مسافرَين حاولا دخول المملكة بهذه الطريقة

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أعلنت المديرية العامة للجوازات، أنها اتخذت قرارًا عاجلًا ضد أثنين من المسافرين حاولا دخول المملكة بطريقة مخالفة.





الجوازات تعيد باكستانيين لهذا السبب



حرس الحدود يحذّر المواطنين من هذه الأمر الخطير



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وأوضحت على حسابها في منصة "إكس"، أن "جوازات" مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي قررت إعادة مسافرَين لمحاولتهما دخول المملكة بطريقة غير مشروعة.وأضافت أن فرع الجوازات بالمطار، أعاد مسافرين من الجنسية الباكستانية قادمين إلى المملكة لغرض الدخول بشكل غير مشروع.وأكدت أن المسافرين عمدا إلى تزوير سماتهما الحيوية، وذلك لمخالفتهما نظامي العمل والإقامة سابقًا.وبينت أنه تم إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهما إلى النيابة العامة لتستكمل التحقيقات.يأتي هذا في وقت حذر فيه حرس الحدود، من يساعد مخالفي نظام أمن الحدود، لافتة إلى وجود عقوبات مترتبة على من يسهل دخولهم أو نقلهم داخل المملكة أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال.ضرورة الإبلاغ عن المخالفينوتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن مخالفي نظامي الإقامة وأمن الحدود أو أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات.