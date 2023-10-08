قبل صرف دفعة أكتوبر.. هل يستمر الدعم الإضافي من حساب المواطن؟

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حتى قبل يومين فقط من صرف الدفعة الجديدة من حساب المواطن، ينشغل المستفيدون بالتساؤل حول مصير الدعم الإضافي، وما إذا كان سيتم صرفه ضمن الدفعة 71. اضافة اعلان

وقال البرنامج عبر حسابه في منصة "إكس" ردًا على سؤال بهذا الصدد: "تنفيذًا للتوجيه الكريم الدعم الإضافي المؤقت المقدم من البرنامج حتى دفعة شهر سبتمبر 2023"، وهو ما يشير إلى عدم اتضاح مصيره في الدفعة الجديدة.



تنفيذاً للتوجيه الكريم الدعم الإضافي المؤقت المقدم من البرنامج حتى دفعة شهر سبتمبر 2023، نسعد بخدمتك — خدمة المستفيدين (@Citizen_care) October 7, 2023

الدعم الإضافي



تمديد الدعم حتى سبتمبر



كم الدعم الإضافي؟



حساب المواطن



المستهدفون من حساب المواطن



ما شروط التسجيل في حساب المواطن؟



خطوات التسجيل في حساب المواطن

