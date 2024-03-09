قبل رمضان.. 10 آلاف جولة رقابية على أسواق النفع العام والمسالخ للتأكد وفرة السلع والمنتجات الغذائية

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نفّذت وزارة البيئة والمياه والزراعة (10.102) جولة رقابية وتفتيشية على أسواق النفع العام والمسالخ؛ خلال الفترة من 1 - 12 من شهر شعبان الجاري؛ لرصد وفرة السلع والمنتجات الغذائية، والتأكد من التزام المنشآت بالأنظمة، واللوائح، والاشتراطات الصحية، والفنية وذلك قبيل أيام من بداية شهر رمضان الفضيل.



10 آلاف جولة رقابية على أسواق النفع العام



تعزيز الممارسات السليمة للاستهلاك



وأوضحت الوزارة، أن الفرق الفنية الميدانية، نفّذت خلال خمسة أيام جولات تفتيشية على معظم مدن ومحافظات المملكة المختلفة خلال الفترة من 8- 12 من شهر شعبان الجاري؛ بلغت (٤٬٣٦٤) جولة رقابية، رصدت خلالها (119) مخالفةً، وأصدرت (607) إنذارات، مؤكدةً إحالة المخالفين للجهات ذات العلاقة لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.وأشارت الوزارة إلى أن منطقة الشرقية تصدرت عدد الجولات بـ(1162) جولة، تلتها القصيم بـ(822) جولة، ثم مكة المكرمة بـ(812) جولة، ثم منطقة عسير بـ(575) جولة، ثم جازان بـ(479) جولة، ثم تبوك بـ(303) جولات، بعدها نجران بـ(112) جولة، والحدود الشمالية بـ(99) جولة.وأكدت أن أبرز المخالفات تمثلت في عدم توفر ماكينة الدفع الإلكتروني، ورصد منتجات غير صالحة للاستهلاك الأدمي ومنتجات مغشوشة، وتدني مستوى النظافة في بعض المنشآت، إضافة إلى عدم الالتزام بالزي الرسمي للعاملين في الأسواق والمسالخ، وعرض المنتجات خارج حدود المحال المقررة لها حسب الضوابط، وعرض الأسماك دون أن تحفظ مبردة، وعدم وجود الشهادة الصحية أو عدم تجديدها، وعدم التقيد بالأنظمة والتعليمات لأنشطة الأسواق والمسالخ، وعدم المحافظة على نظافة أماكن البيع في بعض المواقع وتراكم النفايات.ودعت "البيئة" إلى ضرورة تعزيز الممارسات السليمة للاستهلاك والتحفيز على تبني الحلول التي تسهم في الحد من الهدر الغذائي، خاصة وأن قيمة هدر الغذاء في المملكة تجاوز (40) مليار ريال سنوياً، فيما بلغت نسبة الفقد والهدر في الغذاء (33%)؛ بهدف الحفاظ على الموارد الطبيعية وتعزيز استدامتها وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030.