قبل الذهاب إلى المطار... 7 تعليمات مهمة من "الحج" لضيوف الرحمن

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ناشدت وزارة الحج والعمرة، ضيوف الرحمن بضرورة التأكد من عدة أمور مهمة قبل الذهاب إلى المطار.

وأوضحت عبر حسابها في منصة إكس، أنه على جميع الحجاج قبل الذهاب إلى المطار، تحقّق من الوثائق، وتأكد من اصطحاب كافة المستندات الضرورية.





الاستعداد المبكر لرحلة ميسرة



7 نصائح وتعليمات لحجاج بيت الله



حملة توعوية وتثقيفية دولية ب15 لغة



وحثت الوزارة، ضيوف الرحمن الذين يحملون تأشيرة حج، أو لديهم تصريح حج عبر منصة نسك، على الاستعداد المبكر لرحلة حج ميسّرة، وتفاديًا للتعرض لأية متاعب خلالها، وذلك من خلال اتباع النصائح والإرشادات التوعوية المقدمة من الوزارة أو من خلال الهيئات الرسمية المختصة ببلدانهم.وقدمت الوزارة في سلسلة منشورات عبر حساباتها على شبكة التواصل الاجتماعي، حزمة من النصائح تعين الحجاج على الاستعداد الجيد بما يجنبهم مشقة السفر، وذلك على النحو التالي:1 - الالتزام بأوزان ومواصفات الأمتعة.2 - الذهاب إلى المطار في الموعد المحدد.3 - التأكد من وثائق السفر قبل التحرك إلى المطار.4 - الاستعداد قبل وقت كاف من الرحلة والتخفف من الأمتعة بقدر الإمكان.5 - الاستعداد البدني لتفادي الإجهاد في الحج، ودعتهم قبل القدوم إلى استكشاف الرحلة والمناسك.6 - التعرف على مسافات المشاعر المقدسة، وممارسة الرياضة يوميا وتجنب الأعمال الشاقة.7 - ارتداء أحذية رياضية أو طبية وتجنب المأكولات الدسمة وأخذ راحة كافية بعد النسك وشرب كمية كافية من السوائل.وكانت وزارة الحج والعمرة قد أطلقت الأسبوع الماضي حملة توعوية وتثقيفية دولية ب15 لغة، عبر وسائل الإعلام الرقمية والتقليدية وفي المطارات في 20 دولة والتنسيق مع المراكز والشخصيات الإسلامية، لتوعية ضيوف الرحمن، بأنظمة الحج وأهمية الالتزام بها لأداء مناسكهم بسلاسة ويسر، وتجنب أداء المناسك دون تصريح أو تأشيرة حج.