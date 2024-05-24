الجمعة، 16 ذو القعدة 1445 ، 24 مايو 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

قبل الذهاب إلى المطار... 7 تعليمات مهمة من "الحج" لضيوف الرحمن

وزارة الحج والعمرة
الحج والعمرة
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

ناشدت وزارة الحج والعمرة، ضيوف الرحمن بضرورة التأكد من عدة أمور مهمة قبل الذهاب إلى المطار.
وأوضحت عبر حسابها في منصة إكس، أنه على جميع الحجاج قبل الذهاب إلى المطار، تحقّق من الوثائق، وتأكد من اصطحاب كافة المستندات الضرورية.اضافة اعلان

الاستعداد المبكر لرحلة ميسرة

وحثت الوزارة، ضيوف الرحمن الذين يحملون تأشيرة حج، أو لديهم تصريح حج عبر منصة نسك، على الاستعداد المبكر لرحلة حج ميسّرة، وتفاديًا للتعرض لأية متاعب خلالها، وذلك من خلال اتباع النصائح والإرشادات التوعوية المقدمة من الوزارة أو من خلال الهيئات الرسمية المختصة ببلدانهم.


7 نصائح وتعليمات لحجاج بيت الله

وقدمت الوزارة في سلسلة منشورات عبر حساباتها على شبكة التواصل الاجتماعي، حزمة من النصائح تعين الحجاج على الاستعداد الجيد بما يجنبهم مشقة السفر، وذلك على النحو التالي:
1 - الالتزام بأوزان ومواصفات الأمتعة.
2 - الذهاب إلى المطار في الموعد المحدد.
3 - التأكد من وثائق السفر قبل التحرك إلى المطار.
4 - الاستعداد قبل وقت كاف من الرحلة والتخفف من الأمتعة بقدر الإمكان.
5 - الاستعداد البدني لتفادي الإجهاد في الحج، ودعتهم قبل القدوم إلى استكشاف الرحلة والمناسك.
6 - التعرف على مسافات المشاعر المقدسة، وممارسة الرياضة يوميا وتجنب الأعمال الشاقة.
7 - ارتداء أحذية رياضية أو طبية وتجنب المأكولات الدسمة وأخذ راحة كافية بعد النسك وشرب كمية كافية من السوائل.


حملة توعوية وتثقيفية دولية ب15 لغة

وكانت وزارة الحج والعمرة قد أطلقت الأسبوع الماضي حملة توعوية وتثقيفية دولية ب15 لغة، عبر وسائل الإعلام الرقمية والتقليدية وفي المطارات في 20 دولة والتنسيق مع المراكز والشخصيات الإسلامية، لتوعية ضيوف الرحمن، بأنظمة الحج وأهمية الالتزام بها لأداء مناسكهم بسلاسة ويسر، وتجنب أداء المناسك دون تصريح أو تأشيرة حج.

اقرأ أيضا

"موانئ" تؤكد استعداد ميناء جدة الإسلامي لاستقبال الحجاج لموسم حج 1445هـ

عاجل.. بشرى حول القبول الاستثنائي لمستفيدي الضمان بجامعات المملكة

ظهر اليوم.. شاهد قوة جريان سيول شقصان جنوب الطائف

44 مئوية.. مكة ومنى وعرفات ومزدلفة الأعلى حرارة اليوم

عاجل. .موعد إعلان نتائج القبول لطلبة المستجدين في الصف الأول الابتدائي للعام 1446هـ

تابعوا آخر أخبار تواصل على
whatsapp twitter nabd news
كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

وزارة الحج والعمرة 9:11 ص الخميس، 23 مايو 2024

غرامة وسجن وترحيل.. مخالفات تستدعي العقوبة في موسم الحج

القرآن 5:50 م الأحد، 19 مايو 2024

على مدار 24 ساعة.. إطلاق 1000 حلقة قرآنية في الحرمين إثراء لتجربة ضيوف الرحمن بموسم الحج

التقاط 11:52 ص الأحد، 19 مايو 2024

بيان لشرطة مكة بشأن وافد روّج لحملات حج وهمية ومضللة

الحج 8:59 م السبت، 18 مايو 2024

عاجل.. وزارة الحج توضح حقيقة السماح لحاملي تأشيرة العمرة بأداء الحج