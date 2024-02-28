قبل التسوق.. 3 حقوق في التخفيضات على المستهلك معرفتها

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حددت وزارة التجارة ثلاثة حقوق في التخفيضات يجب على المستهلك معرفتها.



حقوق المستهلك في التخفيضات



وقالت الوزارة، عبر حسابها الرسمي في منصة إكس، إن الحقوق التي على يجب على المستهلك معرفتها في التخفيضات تشمل التالي:- حصول المنشأة على ترخيص تخفيضات" وإبرازه بشكل واضح- التأكد من صحة التخفيض بمسح "باركود" الترخيص لتظهر كافة البيانات- إيضاح نسبة التخفيض وكتابة السعر قبل وبعد التخفيض" على بطاقة المنتج

تخفيضات رمضان والعيد



9 ضوابط في المنشآت التجارية والمتاجر الإلكترونية



تخفيضات تجارية وعروض ترويجية في جميع مناطق



وقبل أيام، أعلنت وزارة التجارة، عن أهم ضوابط التخفيضات التجارية في المنشآت والمتاجر الإلكترونية خلال موسمَي رمضان والعيد.وعلى حسابها في منصة "إكس"، أكدت الوزارة على أهمية التزام المنشآت التجارية بالأنظمة والضوابط المتعلقة بالتخفيضات التجارية والعروض الترويجية خلال شهر رمضان المبارك.وبينت الوزارة أن هناك 9 ضوابط للتخفيضات ينبغي على المنشآت والمتاجر الإلكترونية الالتزام بها.. وهي على النحو التالي:1- حصول المنشأة أو المتجر الإلكتروني على ترخيص لإجراء التخفيضات "قبل الإعلان عنها".2- وضع الترخيص في مكان بارز ليتمكن المستهلك من التأكد من صحته بمسح "باركود" الترخيص بكاميرا الجوال لتظهر بيانات المنشأة ونوع ونسبة التخفيضات ومدتها.3- التزام المنشآت بالعروض والتخفيضات الحقيقية المرخص لها، وعدم التحايل أو التضليل أو التلاعب في الأسعار حتى لا تكون عرضة للعقوبات الواردة في نظام مكافحة الغش التجاري.4- تكون نسب التخفيض "من - إلى" محددة ومكتوبة بشكل واضح للمستهلك.5- الالتزام بوضع بطاقة الأسعار على المنتجات المخفضة تبين السعر قبل وبعد التخفيض.6-الإفصاح للمستهلك بوضوح عن سياسات الاستبدال والاسترجاع في فترة العروض.7- التقيد بضمانات المنتج للشركات الصانعة للمنتجات المشمولة بالعروض الترويجية.8- تمكين المستهلك من حق الاختيار للسلعة دون الإلزام بالعروض الترويجية.9- التقيد بضوابط الإعلان في التجارة الإلكترونية.في الوقت نفسه، تواصل الوزارة جهودها الميدانية للرقابة على التخفيضات التجارية والعروض الترويجية في جميع مناطق المملكة، للتحقق من التزام المنشآت التجارية بأنظمة الوزارة.