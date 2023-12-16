قبل الإغلاق .. تجربة منصة الاختبار التأهيلي للطلاب المسجلين في برنامج "أذكى"

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في تمام الرابعة عصرا اليوم، يغلق الباب في منصة الاختبار التأهيلي للطلاب المسجلين في برنامج "أذكى"، ويمكن اللحاق بتجربة الاختبار من خلال الرابط (من هنا) . اضافة اعلان





وأوضحت الإدارة أن "اسم المستخدم هو البريد المسجل في مسابقة أذكى وكلمة المرور هي الهوية الوطنية للطالب".





260 ألف طالب وطالبة يسجلون في برنامج "أذكى"



صناعة جيل قادر على التعامل مع البرمجة



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وسجل أكثر من 260 ألف طالب وطالبة في المرحلتين المتوسطة والثانوية يمثلون أكثر من 10 آلاف مدرسة بالمملكة في برنامج "أذكى".وحقق بذلك الأولمبياد الوطني للبرمجة والذكاء الاصطناعي رقمًا قياسيًا، الأمر الذي يوضح بجلاء ارتفاع مستوى الوعي لدى أبناء الوطن تجاه تقنيات البرمجة والذكاء الاصطناعي.ويؤكد التفاعل الكبير مع ” أذكى” نجاح الجهود المثمرة التي بذلتها الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا” بالشراكة مع وزارة التعليم ومؤسسة “موهبة”.وتهدف الهيئة إلى دعم الأولمبياد الذي قدمته سدايا كونها مبادرة وطنية لصناعة جيل قادر على التعامل مع البرمجة والذكاء الاصطناعي تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.ويعد هذا العدد انعكاسًا لارتفاع مستوى وعي المجتمع السعودي تجاه استخدامات تقنيات البيانات والذكاء الاصطناعي الذي جعل المملكة تنال في شهر إبريل 2023 الترتيب الثاني على مستوى العالم.