الأحد، 14 ربيع الثاني 1445 ، 29 أكتوبر 2023

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قارئ شاشة بـ 17 لغة لمساعدة المكفوفين على القراءة

قارئ شاشة
قارئ بـ 17 لغة للمكفوفين
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بهدف مناقشة أبرز الأدوات الحديثة المستخدمة في هذا القطاع، نظمت هيئة المكتبات لقاء عن بعد تناول «التقنيات في المكتبات العامة»، لاستعراض جهود الهيئة في تطوير المكتبات العامة بمفهومها الجديد.اضافة اعلان
واستعرضت الهيئة جهاز «جور» وهو قارئ شاشة يعين المكفوفين ويستخدم في 50 دولة ويعمل بـ17 لغة.


جهاز الإعارة الذاتي

وتم أيضا استعراض التقنيات المستخدمة، كجهاز الإعارة الذاتي الذي يتعرف على المستفيد آليا، وجهاز التصوير الضوئي الذاتي المعتمد على كاميرا تصوير مدمجة بتقنية تصل دقتها إلى 40 ميجابكسل.


تعزيز المشاركة المجتمعية

وتناول اللقاء استراتيجية الهيئة وركائزها المتمثلة في تنمية قطاع المكتبات، وتعزيز المشاركة المجتمعية، وتطوير الكفاءة الإدارية والتشغيلية.
وتهدف إلى عدد من المستهدفات كدعم التحول الرقمي لخدمات المكتبات، ورفع مستوى الوعي المعلوماتي، وتوفير بيئة عمل جذابة فضلا عن بناء القدرات.


مبادرة تطوير المكتبات العامة

وناقش اللقاء «مبادرة تطوير المكتبات العامة «البيوت الثقافية» والتي تسعى الهيئة من خلالها إلى إتاحة الوصول للمعلومات، إضافة إلى تحفيز المشاركة الثقافية، وتأمين فرص للتعليم وتطوير الذات.

أهمية التقنيات في المكتبات:

1ـ ترسخ الاستعمال الرقمي.
2ـ مواكبة النهضة التقنية في المملكة.
3ـ تحسين تجربة الزوار وتحقق الكفاءة والفعالية.
4ـ خدمة الإعارة والاسترجاع بسهولة.
5ـ التعرف على الفعاليات والتسجيل بها.

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