قائمة بالجامعات التي قدمت صرف المكافأة

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قرر عدد من الجامعات في المملكة تقديم صرف المكافأة الجامعية للطلبة والطالبات اليوم الخميس 21 سبتمبر، احتفالا باليوم الوطني الـ 93. اضافة اعلان





الجامعات التي صرفت المكافأة اليوم:





جامعة القصيم:





إجازة مطولة



- جامعة الملك سعود- جامعة الإمام محمد بن سعود- جامعة الباحة- جامعة شقراء- جامعة المجمعة- جامعة القصيم- جامعة الجوف- جامعة حائل- جامعة الامير سطام- جامعة حفر الباطنوكان رئيس جامعة القصيم، قد قرر أمس تقديم صرف مكافأة الطلاب والطالبات إلى اليوم الخميس الموافق 21/9/2023، وذلك احتفاءً باليوم الوطني الـ 93.جاء ذلك على صفحة الجامعة الرسمية على "إكس" التي شهدت تفاعلاً كبيراً من الطلاب فرحاً بالقرار ، وتمنى البعض أن تحذو باقي الجامعات حذو جامعة القصيم.ومع نهاية دوام اليوم الخميس تبدأ أول إجازة مطولة في العام الدراسي الحالي لطلبة المدارس والجامعات والتي تمتد إلى نهاية يوم الأحد القادم 24 سبتمبر الحالي.