قائمة بالجامعات التي قدمت صرف المكافأة

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قرر عدد من الجامعات في المملكة تقديم صرف المكافأة الجامعية للطلبة
والطالبات اليوم الخميس 21 سبتمبر، احتفالا باليوم الوطني الـ 93.
الجامعات التي صرفت المكافأة اليوم:
- جامعة الملك سعود
- جامعة الإمام محمد بن سعود
- جامعة الباحة
- جامعة شقراء
- جامعة المجمعة
- جامعة القصيم
- جامعة الجوف
- جامعة حائل
- جامعة الامير سطام
- جامعة حفر الباطن
وكان رئيس جامعة القصيم، قد قرر أمس تقديم صرف مكافأة الطلاب والطالبات إلى
اليوم الخميس الموافق 21/9/2023، وذلك احتفاءً باليوم الوطني الـ 93.
جامعة القصيم:
جاء ذلك على صفحة الجامعة الرسمية على "إكس" التي شهدت تفاعلاً كبيراً من الطلاب فرحاً بالقرار ، وتمنى البعض أن تحذو باقي الجامعات حذو جامعة القصيم.