الخميس، 20 ربيع الأول 1445 ، 05 أكتوبر 2023

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صحيفة تواصل الالكترونية

قائد قوات التحالف يستقبل المبعوث الأمريكي السابق لأفغانستان

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الأزيمع مع خليل زادة
أ أ
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استقبل قائد القوات المشتركة نائب رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن/ مطلق بن سالم الأزيمع، اليوم في مكتبه بقيادة القوات المشتركة المبعوث الأمريكي السابق لأفغانستان والمستشار في مركز الدراسات الإستراتيجية والدولية CSIS""، السفير زلماي خليل زاد.اضافة اعلان


جهود المملكة لتحقيق الأمن والاستقرار باليمن

وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية كما تم مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بعمليات إعادة الأمل، وما قامت وتقوم به المملكة من جهود تهدف إلى تحقيق الأمن والاستقرار في جمهورية اليمن الشقيقة.

القانون الدولي الإنساني في النزاع المسلح

والشهر الماضي، انطلقت في جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية في مدينة الرياض، ورشة عمل بعنوان "قانون الحرب؛ القانون الدولي الإنساني في النزاع المسلح"، الذي تنظمه الجامعة بالتعاون مع قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن، على مدى 3 أيام.

تأهيل المنسوبين وفق أعلى معايير الجودة الدولية

وتأتي الورشة كأحد أوجه التعاون القائم ما بين جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية وقيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن، في البرامج التدريبية لضمان إعداد وتأهيل المنسوبين وفق أعلى معايير الجودة الدولية.

تعزيز الوعي بالقانون الدولي الإنساني


كما ناقشت تطوير الكوادر ورفع كفاءتها وتعزيز مواءمة نواتج التعلم مع متطلبات العمل، وحرصًا من قيادة القوات المشتركة على تعزيز الوعي بالقانون الدولي الإنساني لدى منسوبيها، والتزامًا بما تضمنته مذكرة التفاهم الموقعة بين تحالف دعم الشرعية في اليمن والأمم المتحدة عام 2019م، لتعزيز حماية الأطفال في النزاع المسلح.

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