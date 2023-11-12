قائد القوات المشتركة يناقش الخطط المستقبلية مع وزير الدفاع اليمني (صور)

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استقبل قائد القوات المشتركة الفريق الأول الركن مطلق بن سالم الأزيمع، بمقر القيادة في الرياض، اليوم، وزير الدفاع اليمني الفريق الركن محسن محمد الداعري.





التعاون المشترك:



مقر قيادة القوات المشتركة للتحالف



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وجرى خلال اللقاء بحث أوجه التعاون المشترك، ودعم قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن لتحقيق الأمن والاستقرار للشعب اليمني الشقيق.من جانبه، أشاد الفريق الداعري بالدور الفعال الذي تقوم به القوات المشتركة في دعم اليمن، مؤكداً أهمية هذا الدعم في تعزيز قدرات الجيش الوطني، كونه يمثل خطوة مهمة نحو بناء مستقبلٍ أكثر ازدهاراً للشعب اليمني.في وقت سابق، استقبل " الأزيمع"، في مقر قيادة القوات المشتركة للتحالف، رئيس هيئة الأركان العامة اليمنية الفريق الركن صغير حمود عزيز.وجرى خلال الاستقبال استعراض الموقف العام وسير العمليات العسكرية الجارية في اليمن.







يأتي اللقاء في إطار التنسيقات والدعم المستمر من دول التحالف بقيادة المملكة لتحقيق الأهداف والتطلعات المنشودة لدعم الحكومة اليمنية الشرعية.