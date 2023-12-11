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*قائد القوات المشتركة يستقبل رئيس هيئة الأركان العامة في جمهورية اليمن الشقيقة *

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قائد القوات المشتركة يستقبل رئيس هيئة الأركان العامة في جمهورية اليمن الشقيقة
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استقبل معالي الفريق الأول الركن مطلق بن سالم الأزيمع، قائد القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الاثنين الموافق 27 / 5 / 1445هـ، في مقر قيادة القوات المشتركة بالرياض، معالي الفريق الركن صغير حمود عزيز، رئيس هيئة الأركان العامة بالجمهورية اليمنية، وتأتي هذه الزيارة في إطار التنسيق الدائم والمباحثات المستمرة بين القيادات العسكرية.اضافة اعلان

 جرى خلال اللقاء بحث اوجه التعاون العسكري، والدعم المستمر الذي تقدمه قيادة القوات المشتركة للجيش الوطني اليمني، وأكد الفريق الأزيمع على أهمية استمرار ترسيخ دعائم الأمن والسلام في اليمن، لما فيه مصلحة الشعب اليمني الشقيق وأشاد بالجهود المبذولة من قبل الجيش الوطني اليمني في مهمته الوطنية.

من جانبه، أعرب الفريق عزيز عن تقديره للدعم اللامحدود الذي يتلقاه اليمن من تحالف دعم الشرعية، بقيادة المملكة العربية السعودية، مشددًا على أهمية العمل المشترك لارساء الأمن في الداخل  اليمني ، بما يعود بالنفع والسلام لليمنيين.
ويُعد هذا اللقاء  استمراراً للجهود للتنسيق والتعاون في مواجهة التحديات الأمنية لتحقيق الاستقرار في اليمن والمنطقة بأسرها.


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