قائد القوات الخاصة للأمن البيئي يتفقد المراكز الميدانية في محميتي الأمير محمد بن سلمان وشرعان

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متابعة سير العمل ميدانيًا



مخالفات النظام البيئي



تفقد قائد القوات الخاصة للأمن البيئي اللواء الركن ساهر بن محمد الحربي المراكز الميدانية بمحمية الأمير محمد بن سلمان الملكية ومحمية شرعان بمحافظة العلا.وذلك لمتابعة سير العمل ميدانيًا لتنفيذ المهام المنوطة بالقوات في مناطق الانتشار للمحافظة على البيئة.ونقل اللواء الحربي لمنسوبي المراكز الميدانية في المحميات تحيات صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية على ما يبذلونه من جهود تسهم في حماية ومراقبة البيئة وتحقيق الالتزام البيئي.وفي وقت سابق، ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مواطنين مخالفين لنظام البيئة، لارتكابهما مخالفة قطع مسيجات لمواقع في محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية بمنطقة الحدود الشمالية.وأوضحت القوات أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهما واحالتهما للجهة المختصة، مؤكدة أن عقوبة ‏العبث في حدود أو علامات أو لوحات أو سياجات أراضي الغطاء النباتي تصل إلى (5000) ﷼، مع إزالة المخالفة واصلاح الضرر ودفع التعويضات.وحثت القوات على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.