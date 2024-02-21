في 9 مناطق.. تأهيل 620 ألف هكتار من الأراضي المتدهورة

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يعمل المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر على استخدام تقنيات حصاد مياه الأمطار لتأهيل نحو 620 ألف هكتار من الأراضي المتدهورة وتنمية الغطاء النباتي في تسع مناطق.

وأضاف المركز، أن هذه المناطق تشمل كل من الرياض، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، والقصيم، والجوف، وحائل، وعسير، والحدود الشمالية، والمنطقة الشرقية، وفقا لـ"الوطن".



دراسة مواقع التنفيذ



حصاد المياه والأنشطة اللازمة



وفي التفاصيل، أطلق المركز مشروع دراسة مواقع تنفيذ مشاريع إعادة تأهيل المراعي المتدهورة وحصاد مياه الأمطار في عدد من المناطق تشمل ثلاثة أقاليم مناخية أساسية (المناخ القاري، والمناخ الساحلي، والمناخ الجبلي)، حدد خلالها عددًا من الأماكن المختارة للتنفيذ.وهذه المواقع، هي موقع شعيب أبو فحيحيل في ثادق بمنطقة الرياض، ومراعي الصهوة بالمدينة المنورة، ومواقع بالدرع العربي بالقصيم، ووادي الليث في مكة المكرمة، والعمارية والتمريات بالجوف، وحوض الحماد السعودي في الحدود الشمالية، ومراعي بيشة بعسير، ومراعي حائل، وفياض شرق الصمان في المنطقة الشرقية.كما يتضمن المشروع دراسة مواقع تنفيذ التقنيات، التي بموجبها تم تحديد المناطق المستهدفة والتقنيات المناسبة والملائمة لحصاد المياه، وتحديد الأنشطة اللازمة تبعًا لأقاليم البيئية المختلفة، والطبيعة الفيزيائية والجغرافية لكل منطقة، إضافة إلى تحديد أسباب تدهور المراعي ومظاهره، وأفضل الطرق لوقف تدهورها عبر الاستزراع ونثر بذور النباتات المحلية، وتحديد أفضل طرق الإدارة والتنمية المستدامة للمراعي والمحافظـة على التنوع الحيوي.