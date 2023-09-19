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في 6 أشهر فقط .. تعرف على أرباح فروع متاجر التجزئة الكبرى

تجارة التجزأة
أسواق تجارة التجزأة
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سجلت كبرى متاجر البيع بالتجزئة نموا في إيراد الفرع الواحد بلغت ما بين 3 و17 في المائة خلال ستة أشهر من العام الجاري، لتبلغ قيمة الإيراد بين 11 و33 مليون ريال للفرع.اضافة اعلان
وحققت مجموعة بن داود نموا في الإيرادات يعد الأعلى في القائمة بنحو 17 في المائة، لتبلغ 2.8 مليار ريال خلال النصف الأول من العام الجاري مقارنة بنحو 2.4 مليار ريال للفترة نفسها من 2022، لتبلغ حصيلة الفرع الواحد 33 مليون ريال.


56 متجرا لمجموعة بن دواود

وتملك مجموعة بن داود سلسلة متاجر "الدانوب" التي يبلغ مجموعها 56 متجرا تتوزع بين مناطق المملكة، وفرعا واحدا في البحرين.
وتتمركز الفروع في منطقتي الرياض وجدة بعدد 18 و13 متجرا، فيما يبلغ عدد متاجر "بن داود" 27 متجرا توجد فقط في المنطقتين الغربية والجنوبية.


قسمة الإيرادات المعتمدة

وتم الاعتماد على الإيراد المتحصل من نشاط البيع بالتجزئة مع استبعاد أي إيرادات تتحصل عليها الشركة من الأنشطة المختلفة، إضافة إلى قسمة الإيرادات المعتمدة على عدد الفروع المعلن.
ونمت إيرادات "أسواق العثيم"، 10 في المائة مقارنة بالعام الماضي، إذ بلغت 5.1 مليار ريال مقارنة بنحو 4.6 مليار ريال، فيما ارتفعت إيرادات الفرع الواحد من 13.2 مليون ريال إلى 14.5 مليون ريال.
وتملك الشركة داخل المملكة 306 أفرع، 60 في المائة منها تقريبا في المنطقة الوسطى بواقع 181 فرعا، فيما تملك خارج المملكة 44 فرعا في مصر.


استحواذ أسواق العثيم

وتستحوذ "أسواق العثيم" على 36 في المائة من مبيعات النصف الأول لإجمالي القطاع.
وحققت كل من "بنده" و"أسواق المزرعة" نموا في إجمالي الإيرادات لكل منهما 3 في المائة، إذ ارتفعت الأولى إلى 5.4 مليار ريال من 5.2 مليار ريال، ارتفعت الأخرى إلى 888 مليون ريال من 859 مليون ريال.
وبلغ إيراد الفرع الواحد لـ"بنده" نحو 28.9 مليون ريال، إذ يبلغ عدد فروعها 187 فرعا منها 182 داخل المملكة وخمسة في مصر، فيما حققت "أسواق المزرعة" إيراد 10.7 مليون ريال للفرع.


حصة بندة 38%

وتقدر حصة "بنده" 38 في المائة من إيرادات النصف الأول لإجمالي القطاع البالغة 14.2 مليار ريال، وبذلك تستحوذ مع "العثيم" على 74 في المائة من إجمالي الإيرادات.
وتقسم بقية الحصص ما بين 20 في المائة لمجموعة "بن داود"، و6 في المائة لـ"أسواق المزرعة".

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