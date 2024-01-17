في 5 محافظات.. "السعدون" تطرح مزاد أبها الإلكتروني على عقارات متنوعة

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تطرح
شركة السعدون العقارية، مزاد "أبها الإلكتروني" لبيع عقارات متنوعة في 5
محافظات بمنطقة عسير.
"السعدون" تطرح مزاد أبها الإلكتروني:
وأوضحت الشركة أن المزاد يتميز بنوعيته، وذلك لاحتوائه على أراضٍ سكنية بمدينة أبها، تبلغ مساحتها 90.000 متر مربع.
وأضافت أيضا أن المزاد سيبدأ يوم الأحد بتاريخ 4/ 2/ 2024م عبر منصة الدال للمزادات.
كما سيمتد المزاد لمدة 3 أيام، وينتهي يوم الثلاثاء بتاريخ 6/ 2/ 2024م.
ونوهت السعدون أنه سيتم تحت إشراف مركز الإسناد والتصفية "إنفاذ" وبقرار من محكمة التنفيذ وبحكم من محكمة الأحوال الشخصية.
وحرصت "السعدون" على أن تطرح العقارات المميزة والمتنوعة في جميع مدن المملكة، تلبية لحاجة السوق العقارية وتَعِد عملاءها بالمزيد، وللاطلاع على كتيب المزاد والتفاصيل عبر الرابط التالي: https://alsadoun.sa/mazad-abha/ للمعاينة والتسجيل 0555259495 920003852.