في 4 تخصصات وظيفية .. هيئة النقل تعلن عن وظائف وتكشف طريقة التقديم

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أعلنت الهيئة العامة للنقل عن شواغر وظيفية في عدد من التخصصات الإدارية والفنية بمدينة الرياض، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

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الوظائف:





1- خبير سياسات:



2- خبير إشراف تشغيلي:



3- مدير سلامة وكفاءة النقل السككي داخل المدن:



4- أخصائي تطوير تنظيمي:



موعد التقديم:



طريقة التقديم:



- يتولى خبير سياسات مسؤولية تقديم الخبرة والمشورة لتوجيه عملية إعداد الخطط التنظيمية وصياغة سياسات النقل البحري، وتقديم الدعم لتعزيز تنفيذ وتطبيق السياسات المعتمدة بهدف تنظيم عمليات النقل البحري بالسفن التي ترفع العلم السعودي والسفن التي تعمل في المياه الإقليمية.- يتولى خبير إشراف تشغيلي مسؤولية تقديم الخبرة والمشورة لتوجيه عملية لتخطيط وتنفيذ عمليات متابعة أداء مشاريع وعمليات النقل السككي لضمان الالتزام بالمعايير والأهداف والسياسات المعدّة والتعاون مع الإدارات المعنية لدعمهم في وضع السياسات والمعايير والمواصفات الخاصة بالسلامة السككية داخل المدن.- يتولى مدير سلامة وكفاءة النقل السككي داخل المدن مسؤولية تحديد أهداف السلامة والكفاءة للنقل السككي داخل المدن، وإدارة أنشطة الإشراف التشغيلي للنقل السككي، ومتابعة أداء وامتثال عمليات النقل لضمان سلامة وجودة واستدامة عمليات النقل السككي داخل مدن المملكة.- يتولى أخصائي تطوير تنظيمي مسؤولية تحديد المسارات الوظيفية، وتحسين عمليات جذب الموظفين والاحتفاظ بهم بناءً على عرض قيمة الموظفين، ومراجعة / تحديث عناصر تمكين رأس المال البشري لضمان التنفيذ الناجح لاستراتيجية رأس المال البشري.- التقديم مُتاح الآن بدأ اليوم الأربعاء بتاريخ 1445/05/08هـ الموافق 2023/11/22م وينتهي التقديم يوم السبت بتاريخ 1445/05/18هـ الموافق 2023/12/02م.- من خلال الرابط التالي: