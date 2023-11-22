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في 4 تخصصات وظيفية .. هيئة النقل تعلن عن وظائف وتكشف طريقة التقديم

الهيئة العامة للنقل
النقل
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أعلنت الهيئة العامة للنقل عن شواغر وظيفية في عدد من التخصصات الإدارية والفنية بمدينة الرياض، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.
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الوظائف:


1- خبير سياسات:


- يتولى خبير سياسات مسؤولية تقديم الخبرة والمشورة لتوجيه عملية إعداد الخطط التنظيمية وصياغة سياسات النقل البحري، وتقديم الدعم لتعزيز تنفيذ وتطبيق السياسات المعتمدة بهدف تنظيم عمليات النقل البحري بالسفن التي ترفع العلم السعودي والسفن التي تعمل في المياه الإقليمية.

2- خبير إشراف تشغيلي:

- يتولى خبير إشراف تشغيلي مسؤولية تقديم الخبرة والمشورة لتوجيه عملية لتخطيط وتنفيذ عمليات متابعة أداء مشاريع وعمليات النقل السككي لضمان الالتزام بالمعايير والأهداف والسياسات المعدّة والتعاون مع الإدارات المعنية لدعمهم في وضع السياسات والمعايير والمواصفات  الخاصة بالسلامة السككية داخل المدن.

3- مدير سلامة وكفاءة النقل السككي داخل المدن:


- يتولى مدير سلامة وكفاءة النقل السككي داخل المدن مسؤولية تحديد أهداف السلامة والكفاءة للنقل السككي داخل المدن، وإدارة أنشطة الإشراف التشغيلي للنقل السككي، ومتابعة أداء وامتثال عمليات النقل لضمان سلامة وجودة واستدامة عمليات النقل السككي داخل مدن المملكة.

4- أخصائي تطوير تنظيمي:


- يتولى أخصائي تطوير تنظيمي مسؤولية تحديد المسارات الوظيفية، وتحسين عمليات جذب الموظفين والاحتفاظ بهم بناءً على عرض قيمة الموظفين، ومراجعة / تحديث عناصر تمكين رأس المال البشري لضمان التنفيذ الناجح لاستراتيجية رأس المال البشري.

موعد التقديم:


- التقديم مُتاح الآن بدأ اليوم الأربعاء بتاريخ 1445/05/08هـ الموافق 2023/11/22م وينتهي التقديم يوم السبت بتاريخ 1445/05/18هـ الموافق 2023/12/02م.

طريقة التقديم:


- من خلال الرابط التالي:
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