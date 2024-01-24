في 10 خطوات.. تنفيذ خدمة الكفالة الإلكترونية عبر منصة أبشر

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أعلنت الإدارة العامة للمرور عن الخطوات اللازمة لتنفيذ الكفالة الإلكترونية عبر منصة "أبشر".

جاء ذلك على صفحة المرور الرسمية في "إكس" وأكدت أن هناك 10 خطوات ضرورية لتنفيذ الكفالة الإلكترونية عبر المنصة. اضافة اعلان





10 خطوات لتنفيذ الكفالة الإلكترونية



خدمة الكفالة الإلكترونية للشرط والمرور



شروط الخدمة



خدمات حكومية



ووفق إنفوجرافيك نشرته الإدارة عبر حسابها، أوضحت أن الخطوة الأولى تبدأ با1ـ الدخول لحساب المستفيد في منصة "أبشر".2ـ ثم النقر على أيقوني خدماتي.3ـ الدخول للخدمات العامة.4ـ اختيار خدمة الكفالة.5ـ اختيار كفالة جديدة .6ـ استعراض الطلبات،7ـ إدخال بيانات المكفول.8ـ اختيار خيار السداد، مع التأكد من إجمالي المبلغ.9ـ إدخال بيانات البطاقة البنكية.10ـ طباعة الرقم المرجعي.من جهتة، قال الأمن العام إن خدمة الكفالة الإلكترونية للشُرط والمرور، والتي تتم إلكترونياً عبر منصة أبشر، تُمكن الأفراد من إتمام إجراءات الكفالة للموقوف إلكترونيا دون الحاجة لزيارة فروع المرور أو الشُرط.1- أن يكون الكفيل مواطنًا.2- أن يكون الكفيل أكبر من 18 عامًا.3- أن يكون الكفيل داخل المملكة.4- أن يكون لدى الكفيل عنوانًا وطنيًا مسجلًا.5- لا يمكن إنشاء أكثر من كفالة واحدة لكل من الكفيل أو المكفول.ويأتي تدشين هذه الخدمات، امتدادًا لمساعي وزارة الداخلية في تمكين التحول الرقمي، وتقديم خدمات إلكترونية وحلول رقمية للمواطنين والمقيمين والزوار توفر الوقت والجهد.وتمكّن المستفيدين من إتمام الإجراءات بيسر وسهولة؛ تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030م.