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في يوم التأسيس.. مدير الأمن العام يطلق فرقة هجانة وزارة الداخلية

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مدير الأمن العام يطلق فرقة هجانة وزارة الداخلية
أ أ
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أطلق اليوم معالي مدير الأمن العام الفريق محمد بن عبدالله البسامي فرقة هجانة وزارة الداخلية بمحافظة الدرعية.

إطلاق فرقة الهجانةاضافة اعلان

 وأكد معالي الفريق البسامي أن إطلاق فرقة الهجانة يأتي بتوجيه من صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، احتفاءً بيوم تأسيس الدولة السعودية الأولى عام (1139هـ / 1727م)، وإحياءً للإرث ومواكبة للتزامن مع عام الإبل 2024م، إضافة إلى دورها المميز إبّان نشأة الدولة السعودية من خلال المحافظة على أمن الحدود وتأمينها.

تاريخ الهجانة في المملكة

 وأوضح معالي مدير الأمن العام أن فرقة الهجانة ستعمل إلى جانب دوريات الأمن الأخرى للحفاظ على الأمن بمحافظة الدرعية.
 وأشار إلى أن تاريخ الهجانة في المملكة يعود إلى أكثر من 90 عاماً، إذ تم تأسيسها في عهد الملك عبدالعزيز - رحمه الله - وتحديداً في عام 1352هـ، مبيناً أنها إحدى أبرز محطات وزارة الداخلية، المعنية بمراقبة الحدود وتأمينها.
 وأضاف الفريق البسامي أن إعادة إطلاقها يهدف إلى ترسيخ الموروث الثقافي الخاص بالهجانة والتعريف به، إلى جانب المساهمة في تعزيز وتأصيل الموروث الثقافي للإبل والهجن من خلال المشاركات المحلية والدولية، وهو ما يعكس العمق الحضاري للمملكة العربية السعودية، متطلعاً معاليه إلى تعظيم الاستفادة من فرقة الهجانة في مختلف المناسبات الوطنية القادمة.



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