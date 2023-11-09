في يومها السابع.. تبرعات الحملة الشعبية للفلسطينيين تتجاوز 434 مليار ريال

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سجّلت تبرّعات "الحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة"، أكثر من 334 مليون ريال في يومها السابع منذ انطلاقها. اضافة اعلان

وبلغ مجموع المتبرعين 6.9 آلاف و88 شخصًا، بحصيلة تبرعات أولية 434 مليونًا و97 ألفًا و766 ريالاً، مع تزايد عدد المتبرعين بوتيرة سريعة في الحملة.





المساعدات السعودية للأشقاء الفلسطينيين



حملة إغاثة الشعب الفلسطيني في غزة



قنوات التبرع



وصرح المتحدث باسم مركز الملك سلمان للإغاثة، الدكتور سامر الجطيلي لفضائية "الإخبارية": "المساعدات تم اختيارها من خلال التنسيق المتواصل مع الهلال الأحمر الفلسطيني".وأوضح بالتزامن مع مغادرة الطائرة السعودية الإغاثية إلى مدينة العريش المصرية استعدادًا لدخولها إلى قطاع غرة، أن "المساعدات السعودية للأشقاء الفلسطينيين تحتوي على مستلزمات طبية متكاملة ومواد غذائية وإيوائية".ووجّه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظهما الله – الدعوة بإطلاق حملة تبرعات شعبية عبر منصة "ساهم"، التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة.ويمكن التبرع للحملة عبر منصة "ساهم" على الرابط الإلكتروني التالي: https://sahem.ksrelief.org/Gaza.كما يمكن للمتبرعين إرسال حوالاتهم بشكل مباشر من خلال الحساب البنكي الخاص بالحملة (SA5580000504608018899998) مصرف الراجحيأو تحميل تطبيق "ساهم" على أجهزة الجوال عبر متجري أبل وقوقل بلاي.https://sahem.ksrelief.org/Pages/ProgramDetails/1ca8852b-9e6d-ee11-b83f-005056ac5498