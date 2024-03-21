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في هذا التوقيت.. إعلان أسماء المرشحين للوظائف التعليمية

المعلمين الجدد
معلمون - أرشيفية
أ أ
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من المقرر إعلان أسماء المرشحين لشغل 12 ألفًا و519 وظيفة تعليمية بنظام التعاقد المكاني للعام الدراسي 1446هـ، يوم الأربعاء 17/09/1445هـ الموافق 27 /03 /2024م.اضافة اعلان
وتبدأ إجراءات المطابقة والمقابلات الشخصية يوم الأربعاء 08/10/1445هـ الموافق 17/4/2024م، في مقرات إدارات التعليم التي تم ترشحيهم عليها.

إعلان نتائج المرشحين النهائيين للوظائف التعليمية

فيما ستبدأ مرحلة إعلان نتائج الترشيح النهائي للمتقدمين والمتقدمات وبداية توقيع العقود يوم الأربعاء  22/10/1445هـ الموافق 01/05/ 2024م، بعد استيفاء متطلبات ومسوغات اجتياز اشتراطات شغل الوظيفة وفق الإجراءات المعتمدة لدى إدارات التعليم.
كما سيتم التعويض بمتقدمين آخرين عن غير المجتازين أو المنسحبين من القائمة الرئيسة وفقًا لنتائجهم بالترشيح، وذلك بعد إتمام المقابلات الشخصية.
وتعتمد المفاضلة النهائية بين المترشحين على ضوابط وشروط شغل الوظائف التعليمية، وتتضمن هذه المعايير؛ المعدل التراكمي (20%)، وأقدمية التخرّج (20%)، ودرجة اختبار الرخصة المهنية العام (20%)، ودرجة اختبار الرخصة المهنية التخصص (40%).

التقديم للوظائف التعليمية الجديدة

وفتحت وزارة التعليم مؤخرًا، باب التقديم لشغل الوظائف التعليمية بنظام التعاقد المكاني للعام الدراسي 1446هـ في إدارات التعليم العامة والإدارات التابعة لها وقطاعاتها وفقًا للائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية، من خلال المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف   "جدارات"  jadarat.sa.
وسيكون التعاقد على الوظائف التعليمية على رتبة (معلم ممارس) في عدد من التخصصات، بما يغطي حاجة المدارس من المعلمين والمعلمات، وذلك بعد استيفاء متطلبات التقديم، واجتياز معايير المفاضلة وفقًا لأنظمة وسياسة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

مواعيد التقديم على الوظائف التعليمية

وتم تحديد مواعيد التقديم على الوظائف المُعلنة على فترتين، حيث تبدأ الفترة الأولى للمتقدمين على وظائف المعلمين من يوم الثلاثاء 24 /08/ 1445هـ الموافق 05/ 03/ 2024م ، وتنتهي يوم الأحد 29/08/1445‪ هـ الموافق 10/03/ 2024م.
وستكون الفترة الثانية للمتقدمات على وظائف المعلمات من يوم الاثنين 01/09/1445هـ الموافق 11/ 03/ 2024م وتنتهي يوم السبت 06/09/1445هـ الموافق 16/ 03/ 2024م ، وفق ضوابط وشروط شغل الوظائف التعليمية.
 ويمكن الاطلاع على المزيد من التفاصيل، ومعرفة التخصصات المتاحة، عبر بوابة وزارة التعليم على الرابط الإلكتروني: (من هنا).

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