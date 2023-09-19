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في نسخته الأولى.. البنك المركزي يطلق البرنامج التدريبي لمكافحة الاحتيال السيبراني

البنك المركزي السعودي 3
المركزي السعودي
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أطلق البنك المركزي السعودي"ساما"، اليوم الثلاثاء، برنامج مكافحة الاحتيال السيبراني بنسخته الأولى.

أهم أهداف البرنامج

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ويستهدف البرنامج - الذي سيستمر لمدة ثلاثة أشهر - تطوير القدرات الوطنية وتدريب وتأهيل مجموعة من منسوبي البنك المركزي السعودي والقطاع المالي من البنوك المحلية، من خلال إشراكهم في برنامج تطويري مكثّف ومتخصص بمجال مكافحة الاحتيال السيبراني في أحد أبرز الجامعات البريطانية.


دعم الكوادر الوطنية



ويعد هذا البرنامج أحد أهم البرامج المستحدثة على المستوى المحلي والعالمي، ويهدف إلى وضع الأسس وتبني أفضل الممارسات والمعايير الدولية المطبقة في المجال.
كما يأتي في إطار الاهتمام الذي توليه "ساما" لدعم الكوادر الوطنية من خلال التدريب النظري والتطبيقي لمكافحة الاحتيال المالي من خلال عدة مراحل ابتداءً من مراحل التأسيس، ومرورًا بالتدريب على رأس العمل مع أكبر المؤسسات المالية العالمية، وجهات عالمية رائدة في مجال مكافحة الاحتيال السيبراني.

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