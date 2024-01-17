في مناقشة واستعراض شامل.. "جمعية مُعين " تؤكد على خطط التوسع وتعزيز التأثير الاجتماعي

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في إطار تعزيز التعاون الاجتماعي، قام سعادة الأمين العام لجمعية معين زيارة إلى فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالرياض.



تم خلال هذه الزيارة لقاء المدير العام، سعادة الأستاذ فواز المالكي، حيث تناول الاجتماع تبادل الآراء حول عدة مواضيع. اضافة اعلان





مشاريع وبرامج حمعية معين:

تضمن الاجتماع استعراضًا شاملاً لمشاريع وبرامج الجمعية، وتقديم تقرير الأداء السنوي. وفي سياق الزيارة، قدّم سعادة الأمين العام التهاني لسعادة الأستاذ فواز المالكي بتوليه مسؤولياته كمدير عام للفرع.تركزت المناقشات أيضًا على خطط التوسع وتعزيز التأثير الاجتماعي للجمعية، حيث تم التأكيد على أهمية التعاون لتحقيق الأهداف وتحسين الخدمات الاجتماعية المقدمة للمجتمع، إضافة إلى التركيز كذلك على الدور الحيوي للوزارة في دعم الجمعية وتذليل العقبات.وفي لحظة مميزة، قدّم سعادة الأمين العام التهاني للأستاذ فواز المالكي بمناسبة توليه مسؤولياته الجديدة، معبرًا عن تمنياته بالتوفيق.اختتم اللقاء بتأكيد الالتزام بتعزيز التعاون لتحقيق الأهداف الاجتماعية وتطوير مبادرات خدمة المجتمع وذليل الصعوبات التي تواجه الجمعية.