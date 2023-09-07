في مقدمتها عقبة ضالع بعسير .. باحث بالمملكة يقدم ابتكارا لمعالجة التجاوزات المرورية الخاطئة

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قدم باحث بالمملكة ابتكاراً جديداً يسهم في الحد من بعض حوادث الطرق وخاصة التجاوزات الخاطئة.





براءة اختراع: اضافة اعلان



فكرة المشروع:



تجارب وأفكار نظرية:



حركة الحيوانات السائبة:



المشاركات السعودية:



وأكد الباحث حاصل محمد الأسمري أن بحثه حصل على براءة اختراع من الهيئة السعودية للملكية الفكرية وقبلها حقق الميدالية الذهبية والمركز الأول في مجال النقل بمعرض ITEX23 في العاصمة الماليزية كوالالمبور وذلك من خلال مشروع (CAMEL EYSE) أو "عيون الجمل" كذلك تم اعتماده من وزارة النقل.وعن فكرة المشروع يشير الأسمري إلى أن الفكرة بدأت من تلمس المشكلات التي تثير القلق في المجتمع وتؤدي إلى خسائر بشرية ومادية ومن ضمنها مشكلة الحوادث المرورية التي تحدث في الكثير من الطرق وخاصة الطرق الجبلية وذلك بسبب التجاوزات الخاطئة.وأضاف: "بعد عدة تجارب وأفكار نظرية طرحتها لحل المشكلة وجدت أن استخدام التقنيات الحديثة أحد الحلول العملية المفيدة وسهلة التطبيق والتصنيع".واستخدمت تقنيات الذكاء الاصطناعي لرفع مستوى السلامة على الطرقات من خلال نظام مزود بمستشعرات حركة وإضاءات خاصة تضيء باللون الأخضر بشكل تسلسلي لمسافة تصل إلى 300م في المسار المعاكس لتسهيل التجاوز في المنحنيات.كذلك يمكن بواسطتها استشعار حركة الحيوانات السائبة عند قطعها للطرق، وبذلك يمكن تفادي حوادث الاصطدام بها بإذن الله.وأشار إلى أنه يمكن الاستفادة منه في أوقات الضباب والأمطار الغزيرة لحل مشكلة انعدام الرؤية، وتحديد المسارات المشتركة في العقبات مثل عقبة "ضلع" بمنطقة عسير، مشيراً إلى القطع الخاصة بهذا الاختراع سهلة التصنيع ولا تتجاوز تكلفة الواحدة منها 41 ريالاً.وأكد الأسمري ( المعلم بتعليم عسير و باحث الدراسات العليا بجامعة الملك خالد) أهمية المشاركات السعودية في معارض الابتكار العالمية في تطوير الأفكار والاطلاع على التطورات العالمية في كل المجالات التي يحتاجها الوطن.