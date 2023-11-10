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في مؤتمر باريس.. المملكة دعمت اللاجئين الفلسطينيين بأكثر من 5 مليارات دولار

2023-11-10_16-54-06
مؤتمر باريس الدولي
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شاركت المملكة، اليوم الجمعة، في مؤتمر باريس الدولي لمساعدة المدنيين في غزة، الذي دعا إليه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بمشاركة دولية رفيعة المستوى.اضافة اعلان
ورأس وفد المملكة مساعد المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية للتخطيط والتطوير الدكتور عقيل بن جمعان الغامدي.

تعهدات توائم حجم المعاناة

وألقى الدكتور عقيل الغامدي كلمة في المؤتمر أكد فيها على أن المملكة تثمن جهود جمهورية فرنسا لمبادرتها بتنظيم هذا اللقاء، متمنياً للمجتمعين دولاً ومنظمات التوفيق في إعلان تعهدات توائم حجم المعاناة غير المسبوقة.
 والوصول إلى آليات تضمن تسريع إدخال المساعدات الغذائية والمستلزمات الدوائية والطاقة لقطاع غزة.
وقال: إننا نجتمع اليوم لنعيد إحياء الأمل في نفوس أشقائنا المتضررين في قطاع غزة الذين تجرعوا مرارة الألم على مدى شهر كامل تجاوزت فيه مأساتهم حدود الإنسانية.

تقديم الدعم الإنساني العاجل

ونتقاسم أعباء مسؤولياتنا القانونية والأخلاقية التي تمليها علينا قيمنا ومبادؤنا الإنسانية بتقديم الدعم الإنساني العاجل للشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
وأعرب الدكتور الغامدي أنه وتقديراً من المملكة لحجم هذه الكارثة الإنسانية فقد وجّه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين بإطلاق حملة شعبية لجمع التبرعات من المواطنين.

ولا تزال الحملة مستمرة إلى الآن

مبيناً أن حجم المبالغ التي رصدتْ من الدولة، والمواطنين حتى تاريخه أكثر من (115) مليون دولار أمريكي ولا تزال الحملة مستمرة إلى الآن.
وأوضح الدكتور عقيل الغامدي أنه استشعاراً من المملكة العربية السعودية لمسؤوليتها الإنسانية تجاه الشعب الفلسطيني؛ قدمت في هذا الملف نموذجاً مشرفاً يليق بمكانتها الدولية أدت خلاله واجبها المنوط بها عبر حشد الجهود الإنسانية والتنموية.

تسيير الجسور الإغاثية

وتسيير الجسور الإغاثية عبر القنوات الرسمية بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية الدولية التي تولت تزويد المحتاجين بالمواد الإغاثية داخل فلسطين والدول المستضيفة.
ويبلغ إجمالي المشاريع المنفذة 274 مشروعاً بمبلغ (5,187,114,254) دولاراً أمريكياً، نفذ مركز الملك سلمان للإغاثة منها 112 مشروعاً، بمبلغ (369,877,699) دولاراً أمريكياً.

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