في عسير والجوف .. الإطاحة بمخالفي "البيئة والطرق" ومهربي السموم

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قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع ظهران الجنوب بمنطقة عسير على (5) مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، لمحاولتهم تهريب (66) كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر،
وأوضحت أنه جرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص.
الإجراءات النظامية
القوات الخاصة للأمن البيئي:
وفي منطقة الجوف، ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي (3) مواطنين مخالفين لنظام البيئة، لدخولهم محمية الخنفة بمحمية الملك سلمان الملكية دون ترخيص، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.
وأوضحت القوات أن عقوبة دخول المحميات الطبيعية دون تصريح (5) آلاف ريال.
القوة الخاصة لأمن الطرق
وأيضا، قبضت القوة الخاصة لأمن الطرق بمنطقة الجوف على مواطن لترويجه مادة الإمفيتامين المخدر، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى جهة الاختصاص.
طرق التواصل:
وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة.
كما تم تخصيص رقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.