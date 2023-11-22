في عسير والجوف .. الإطاحة بمخالفي "البيئة والطرق" ومهربي السموم

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قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع ظهران الجنوب بمنطقة عسير على (5) مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، لمحاولتهم تهريب (66) كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر، اضافة اعلان





الإجراءات النظامية



القوات الخاصة للأمن البيئي:



القوة الخاصة لأمن الطرق

