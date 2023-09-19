الأربعاء، 05 ربيع الأول 1445 ، 20 سبتمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

صحيفة تواصل الالكترونية

في سماء ومدن المملكة.. مسيرة عسكرية وعروض جوية وبحرية احتفاء باليوم الوطني الـ93

اليوم الوطني
اليوم الوطني
أ أ
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook
يتهيأ المواطنون والمقيمون للاحتفالات الوطنية بمناسبة اليوم الوطني السعودي الـ 93، وفي مقدمتها مسيرة عسكرية، وعروض جوية فوق سماء عدد من مدن ومحافظات المملكة، في صورة من الفخر بحاضر المملكة والإنجازات التي حققتها لبناء المستقبل وفق رؤية السعودية 2030.اضافة اعلان


المسيرة العسكرية:


وستشارك في المسيرة العسكرية بالرياض عند الساعة الرابعة عصراً، قطع وعربات عسكرية تتقدمها الخيول، إضافة إلى الفرق الموسيقية من رئاسة الحرس الملكي، ووزارة الحرس الوطني، والمديرية العامة لحرس الحدود، حيث تنطلق من طريق الأمير محمد بن سعد بن عبدالعزيز، حتى تصل إلى حديقة أم عجلان بحي القيروان لتشكل فرصة لاستذكار منجزات الوطن التي تحققت خلال العقود السابقة.

وستشهد فعاليات اليوم الوطني الذي جاء هذا العام تحت شعار "نحلم ونحقق، مجموعة من العروض، أبرزها عرض "نسابق الأحلام" للطائرات العسكرية والمدنية التي يتقدمها علم المملكة محلقاً في سماء العاصمة الرياض وجدة والخبر، فيما ستشكل عروض جوية في مدن الطائف، والباحة، وعسير، وتبوك يوم 23 سبتمبر الجاري.


عروض جوية:


كما ستقام عروض جوية أيضاً فوق الكورنيش الشرقي في الدمام وكورنيش الفناتير في الجبيل ومنتزه الملك عبدالله البيئي في الأحساء يوم 19 سبتمبر، وأيضاً كورنيش جدة الشمالي سيشهد عرضاً يوم 20 سبتمبر، ويوم 27 سبتمبر عرض آخر فوق كورنيش الخبر، وعرض يوم 30 سبتمبر حول قاعدة الملك سعود الجوية بحفر الباطن، وتختتم بعرض يوم 2 أكتوبر حول قاعدة الجوف الجوية.
وتشمل الاحتفالات أيضاً عرضاً ترافق فيه الطائرات الحربية للطائرات المدنية، حيث تشارك الخطوط الجوية العربية السعودية بطائرة من نوع بوينج 787 فيما يشارك طيران ناس بطائرة ايرباص نيو 320 في 3 مدن هي: الرياض، وجدة، والخبر.

القوات الجوية:


وتنفذ القوات الجوية الملكية السعودية العروض بطائرات "تايفون"، و "ف - 15 إس"، و "تورنيدو"، و "ف - 15 سي" في 13 مدينة هي: الرياض، جدة، الدمام، الجوف، الجبيل، الأحساء، الطائف، الباحة، تبوك، أبها، خميس مشيط، والخبر، وحفر الباطن، وسيقدم فريق الصقور السعودية تشكيلات وعروضاً جوية في سماء عدد من المدن.

القوات البحرية:


وستشارك القوات البحرية الملكية السعودية بمسيرات وعروض بحرية في الأسطولين الشرقي والغربي يوم 23 سبتمبر، حيث تستعرض القوات البحرية في جدة عدداً من القطع البحرية، وزوارق مجموعة الأمن البحرية الخاصة، إضافة إلى عرض جوي بالطائرات العامودية، ومسيرة عسكرية بالعربات، وأخرى للدراجين والمشاة، واستعراض للخيالة، ومعرض مخصص للمعدات والأسلحة.
كما سيشهد شاطئ الفناتير في الجبيل عرضاً جوياً بالطائرات العامودية، ومسيرة بالعربات العسكرية وأخرى للدراجين، وقفزاً حراً بالعلم السعودي، واستعراضات بالزوارق البحرية، وفصيل المهارات العسكرية، إضافة إلى عروض للألوان الشعبية، وفعاليات مخصصة للأطفال.

جهات حكومية وخاصة:


وتشارك في العروض الجوية جهات حكومية وخاصة، وهي: رئاسة الحرس الملكي، ووزارة الدفاع، ووزارة الداخلية، ووزارة الحرس الوطني، ورئاسة أمن الدولة، والهيئة العامة للطيران المدني، وشركة مطارات، وشركة خدمات الملاحة الجوية السعودية، ونادي الطيران السعودي، والخطوط الجوية العربية السعودية، وطيران ناس، وهيئة الإذاعة والتلفزيون التي ستنقل العرض الرئيسي في اليوم الوطني على الهواء مباشرة عبر قناة السعودية.

اقرأ أيضا

مواقيت الصلاة
12:16 ص الأربعاء، 20 سبتمبر 2023

الأربعاء 5 ربيع الأول.. 11 ساعة تفصل بين صلاتي الفجر والعصر في عرعر

الملك مجلس الوزراء
10:12 م الثلاثاء، 19 سبتمبر 2023

برئاسة خادم الحرمين.. "مجلس الوزراء" يوافق على نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة

أهم 10
9:50 م الثلاثاء، 19 سبتمبر 2023

أهم 10.. زلزال يضرب دولة عربية وتوضيح مهم من الجوازات وكارثة تهدد 700 مليون شخص

القات المخدر - جازان - المخدرات
8:17 م الثلاثاء، 19 سبتمبر 2023

تحرك سريع يطيح بمروجي المخدرات.. ضبط 450 كجم من القات المخدر بجازان

اقرأ أيضا

برنامج الأغذية يحذر من كارثة تهدد 700 مليون شخص

أسعار في متناول الجميع.. 45 نوعا من التمور في المهرجان السادس بالباحة

خلال 7 دقائق.. الإسعاف الجوي بالقصيم ينقل مصابا إلى المستشفى

جامعة الطائف تحقق المركز الثاني عالمياً بمجال الاستشهاد العلمي للبحث الواحد

في المدينة وجازان .. الإطاحة بمروجي السموم وإحباط خططهم

كلمات البحث
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

اقرأ أيضا

الجوازات
6:19 م الثلاثاء، 19 سبتمبر 2023

توضيح مهم من الجوازات بشأن استقدام العاملات المنزليات لأول مرة

البنك المركزي السعودي 3
5:45 م الثلاثاء، 19 سبتمبر 2023

في نسخته الأولى.. البنك المركزي يطلق البرنامج التدريبي لمكافحة الاحتيال السيبراني

الحج والعمرة، العربة الكهربائية
5:22 م الثلاثاء، 19 سبتمبر 2023

هل يمكن للمعتمر إلغاء الموعد وحجز آخر في حال التأخير ؟

التربية الخاصة
4:55 م الثلاثاء، 19 سبتمبر 2023

تعليم الرياض يناقش تطوير برامج التربية الخاصة

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

مواقيت الصلاة
12:16 ص الأربعاء، 20 سبتمبر 2023

الأربعاء 5 ربيع الأول.. 11 ساعة تفصل بين صلاتي الفجر والعصر في عرعر

IMG-20230920-WA0004
11:40 م الثلاثاء، 19 سبتمبر 2023

مطلب جريء للكويتي المعتدى عليه في تركيا .. ماذا قال؟

الملك مجلس الوزراء
10:12 م الثلاثاء، 19 سبتمبر 2023

برئاسة خادم الحرمين.. "مجلس الوزراء" يوافق على نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة

أهم 10
9:50 م الثلاثاء، 19 سبتمبر 2023

أهم 10.. زلزال يضرب دولة عربية وتوضيح مهم من الجوازات وكارثة تهدد 700 مليون شخص

زلزال
8:04 م الثلاثاء، 19 سبتمبر 2023

زلزال جديد يضرب دولة عربية

الجوازات
6:19 م الثلاثاء، 19 سبتمبر 2023

توضيح مهم من الجوازات بشأن استقدام العاملات المنزليات لأول مرة