في سرية تامة.. مكافأة من "الزكاة والضريبة" لهؤلاء الأشخاص

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أعلن متحدث هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، حمود الحربي، أن الهيئة تستقبل البلاغات المرتبطة بجرائم التهريب ومخالفات أحكام نظام الجمارك الموحد بسرية تامة.
أرقام التواصلوأضاف في مداخلة مع فضائية "الإخبارية"، أن أفراد المجتمع، سواء مواطنين أو مقيمين هم شركاء في حماية مجتمعنا، ولدينا أرقام تواصل للإبلاغ عن أية محاولة تهريب، وهي:
على الرقم المخصص للبلاغات الأمنية (1910)
أو عبر البريد الإلكتروني ([email protected])
أو الرقم الدولي (00966114208417).
وأوضح المتحدث، أنه عند التأكد من صحة المعلومات المقدمة يحصل المبلغ على مكافأة مالية نظرًا لجهوده ومساعدة الهيئة في التصدي لهذه المحاولات.
فيديو | متحدث هيئة الزكاة والضريبة والجمارك حمود الحربي: نستقبل البلاغات بسرية تامة وعند التأكد من صحة المعلومات المقدمة يحصل المبلغ على مكافأة مالية #نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/K2HsE22Den— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) November 13, 2023