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في سرية تامة.. مكافأة من "الزكاة والضريبة" لهؤلاء الأشخاص

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هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
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أعلن متحدث هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، حمود الحربي، أن الهيئة تستقبل البلاغات المرتبطة بجرائم التهريب ومخالفات أحكام نظام الجمارك الموحد بسرية تامة.اضافة اعلان

أرقام التواصل

وأضاف في مداخلة مع فضائية "الإخبارية"، أن أفراد المجتمع، سواء مواطنين أو مقيمين هم شركاء في حماية مجتمعنا، ولدينا أرقام تواصل للإبلاغ عن أية محاولة تهريب، وهي:
على الرقم المخصص للبلاغات الأمنية (1910) 
أو عبر البريد الإلكتروني ([email protected]
أو الرقم الدولي (00966114208417).
وأوضح المتحدث، أنه عند التأكد من صحة المعلومات المقدمة يحصل المبلغ على مكافأة مالية نظرًا لجهوده ومساعدة الهيئة في التصدي لهذه المحاولات.


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